Computadores são doados à prefeitura - Divulgação

Publicado 03/08/2021 19:56

ITAGUAÍ- Sete computadores foram doados a Prefeitura de Itaguaí, na quinta- feira (29), da agência do Banco do Brasil. Os equipamentos embora sejam usados encontram-se em boas condições e com as funções normais. Serão destinados à secretaria municipal de Saúde (SMS), o que irá auxiliar na ampliação e informatização do gerenciamento da rede de saúde municipal.

O termo de assinatura da doação foi assinado pelo representante da SMS. Antes de serem entregues à prefeitura, os equipamentos estão passando por manutenção preventiva a cargo da própria agência. Após esse processo, os bens serão entregues, patrimoniados e só depois destinados às unidades para uso.

O gerente geral do Banco do Brasil, Filipe Moreira Giffoni, comentou esta iniciativa da instituição:

— É de extrema importância, pois o banco cumpre o seu papel de ente público, contribuindo com o desenvolvimento do município. O Banco do Brasil é um braço do Governo Federal em cada município do país. Sempre que pudermos trabalhar para melhoria da gestão pública, vamos colaborar —, comentou.