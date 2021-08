Unidades de saúde do município segue com a vacinação da Covid-19. - Divulgação

Publicado 09/08/2021 23:37

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí anunciou nesta segunda -feira (9), que todas as unidades de saúde do município disponibilizarão a vacinação de combate à Covid-19 para pessoas de 28 a 25 anos, seguindo o calendário definido conforme as doses enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Até esta sexta-feira (6), foram aplicadas na capital 84.854 doses de vacina, sendo 57.990 de primeira dose,23.762 de segunda dose e 3.102 aplicações de doses únicas.

Calendário atualizado de vacinação no município:

Terça: 28 anos

Quarta: 27 anos

Quinta: 26 anos

Sexta: 25 anos

O atendimento será das 8h às 12h, necessário levar cartão do SUS, CPF, identidade, cartão de vacinação e comprovante de residência.

A vacinação de gestantes, puérperas e lactantes acontecerá na quarta (11), das 13h às 15h. É necessário levar laudo médico e ser maior de 18 anos.

A Secretaria de Saúde informa que aqueles que desejam antecipar a segunda dose da vacina AstraZeneca já podem realizar a imunização com oito semanas de intervalo.