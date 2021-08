Leitores se reúnem para aproveitar a tarde com Chá Literatura. - Foto: Italo Dornelles

Leitores se reúnem para aproveitar a tarde com Chá Literatura.Foto: Italo Dornelles

ITAGUAÍ- Leitores ganham um novo espaço de encontro. Trata-se do Chá Literário, programação mensal que a Casa de Cultura estreou nesta quinta (12), às 14h, com a proposta de incentivar o hábito de ler a partir de diversas leituras, inclusive textos curtos de poesia e prosa. Na primeira tarde, a diretora da Casa de Cultura Municipal de Itaguaí, deu abertura a um bate-papo, para contar como serão realizados os encontros, sua importância e como serão os próximos encontros.

O Chá convida o público a entrar e estar junto em conversas mensais, sempre com a ideia de constante troca. A programação é aberta a convidados que frequentam a casa, no primeiro encontro as profissionais de limpeza da empresa Plural foram convidadas, como uma forma de retribuição ao carinho que a equipe tem não apenas com a Casa de Cultura e com a Biblioteca Municipal, como com a cidade.



- Para agente essa tarde foi surpreendente, nossa profissão foi valorizada, nós fomos valorizadas. Fomos recebidas com os braços abertos, escutamos poemas e desejamos mais oportunidades de estarmos um com o outro-, comenta Paloma da empresa Plural.



A intenção é fazer com que a seja criada uma rotina com os encontros, para compartilhar leituras, olhares, saberes, curiosidades e dar voz a artistas municipais, como exemplo a autora do livro “Retrato Poético”, Célia Alves.





Célia Alves recita poesia em Chá Literatura. Foto: Italo Dornelles

A poetisa



Célia Alvez é poeta e professora, trabalhou em diversos programas do Estado do Rio de Janeiro voltado a educação de jovens e adultos.

Até chegar ao município de Itaguaí, onde lecionou em algumas escolas e ganhou o prêmio de profissional de excelência em 2007, após essa conquista, Célia foi a responsável pela Biblioteca Anísio Teixeira e atualmente trabalha na Biblioteca Comunitária Professora Nair Marinho de Melo Santos, fazendo o que sempre gostou: lidar com livros e gente com vontade de ler.