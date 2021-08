Pracinha da Cultura recebe diversas atrações em comemoração aos 3 anos de inauguração. - Divulgação

Pracinha da Cultura recebe diversas atrações em comemoração aos 3 anos de inauguração.Divulgação

Publicado 14/08/2021 15:29 | Atualizado 14/08/2021 16:10

ITAGUAÍ- O município de Itaguaí celebrou nesta sexta- feira, 13 de agosto, 3 anos da inauguração oficial da praça, um patrimônio cultural e social. Além de comemorar a importância do local, o nome da Praça Céu foi alterado pelo Governo Federal, para Pracinha Cultural.

Para comemorar a data foi preparada uma programação com apresentações da Escola de Música Chiquinha Gonzaga, Escola de Dança Y- Tinga, do Teatro Marilú Moreira e artistas locais.

O evento recebeu a execução de atividades pedagógicas com contação de história, onde os moradores e visitantes conheceram a história da praça e foram conscientizados sobre o cuidado com os equipamentos. A praça conta com: quadra, rampa de skate, biblioteca e com o Cras, desde seu surgimento há o cuidado através da Assistência Social, cultura e esporte.

Publicidade

- A praça ajuda muito a gente, os moradores antes tinham que se deslocar até a Gleba A, ou para o Centro de Itaguaí. Há a biblioteca, cursos e atendimento no Cras, nos auxiliando em documentação, até mesmo cadastramento no programa Bolsa Família, antes da praça não era simples conseguir atendimento no Cras da Gleba A, agora temos isso-, explica a moradora, Alessandra da Costa.

Os moradores receberam a apresentação da esquete, dirigida e atuada pelo professor George D’ Almeida, do Teatro Municipal Marilú Moreira, contracenando com o aluno Teteus Carlos, além da recreação para as crianças e uma mostra de Ballet com a professora Ana Karla.

Publicidade

Estiveram presentes algumas personalidades do município como o Prefeito Rubem Vieira, o Presidente da Câmera Gil Torres, a secretária de Educação e Cultura, Nilce Ramos e o subsecretário de Cultura, William Cezar.