Escola Municipal Tupinambá, recebe 80% dos alunos no ensino híbrido.Divulgação

Publicado 16/08/2021 23:50

ITAGUAÍ- Nesta segunda-feira (16), as escolas da rede municipal de ensino de Itaguaí deram início às aulas do 5° e 9° ano. Neste primeiro momento, o ensino será realizado de forma híbrida. O modelo é definido com os pais que decidiram com a escola se o ensino adotado seria remoto ou híbrido.



A diretora da Escola Municipal Tupinambá, Monica Drumond, explica que a escola tem 657 alunos e que 80% deles irão retornar no ensino híbrido. As aulas serão realizadas em forma de rodízio por grupos com até 8 alunos por sala e esses grupos farão o revezamento em semanas diferentes. As aulas presenciais serão combinadas com o ensino remoto, através da plataforma educacional, oferecida pela Prefeitura de Itaguaí.



A secretária municipal de Educação e Cultura, Nilce Ramos, destacou como será feito o reforço escolar e as medidas que serão realizadas.



''O nosso objetivo é de que nossas crianças sejam acolhidas e que nós tenhamos um semestre de recuperação e reposição, onde os alunos terão o apoio dos professores para que aquelas matérias que já foram dadas de forma remota, sejam dadas novamente para os alunos que apresentem dificuldades'', disse a secretária.



Umas das escolas a receber os alunos foi a Escola Municipal Tupinambá, que recebeu os estudantes com tapetes sanitizantes higiênicos, aferição de temperatura, álcool em gel e toda segurança dos profissionais com a distribuição de máscaras, álcool em gel e regras de distanciamento. As unidades escolares atenderão no ensino híbrido com 1/3 da capacidade das salas de aula. Ao todo 46 escolas deram início às aulas hoje.



A dona de casa e mãe de um aluno da escola, Marli Scarabelli, disse que apoia a volta às aulas, já que administrar as aulas em casa tem sido difícil.



A inspetora, Suzan Rochelly, disse que umas das preocupações é passar aos alunos os cuidados que eles precisam ter com os colegas de classe. ''Nossa expectativa é de que os pais vejam que os alunos estão sendo bem cuidados e que a gente consiga passar por esta pandemia e aos poucos retomar a nossa vida normal'', disse.



Já para a pedagoga e professora do 5° ano, Maria Odete Silva, esse retorno será bom para todos, visto que no presencial o professor consegue captar muito mais o que o aluno precisa.

Para os pais que não se sentem a vontade, há a plataforma que poderá dar o suporte ao aluno, com exercícios, aulas remotas e grupos para os pais e alunos que estão com dúvidas.