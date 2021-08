O artista plástico Manoel Ribeiro apresenta pela segunda vez a exposição 'Saudades'. - Divulgação

Publicado 22/08/2021 23:50 | Atualizado 23/08/2021 09:06

ITAGUAÍ- Está aberta na Casa de Cultura, no Centro de Itaguaí, a exposição "Saudades", que reúne quadros do artista plástico Manoel Ribeiro. O projeto ficará exposto até o dia 30 de setembro, das 8 às 17h, de segunda a sexta, entrada gratuita.



A exposição “Saudades” é um acervo particular do artista que reúne ilustrações produzidas com tinta nanquim, cujas representações em composições pretas e brancas exaltam nos planos os momentos da morte, destacando o cortejo, a dor da perda, o reconhecimento da partida humana no plano terrestre e o clima fúnebre. Abrindo um campo profundo de recolhimento emocional, bem como as posturas e comportamentos diante dessa etapa da vida. O artista, através dessa exposição, estabelece uma reflexão sobre a relação de mistério entre a vida e a morte. Considerando assim o fim da vida como o ponto central da sua motivação em seu processo criador, que evoca todas as problemáticas da não aceitação e do declínio emocional do ser humano quando o assunto é morte. Por mais difícil que seja essa etapa da vida, difícil para relevar, ela é parte constituinte da natureza do nascimento.

“Essa exposição eu reproduzi em 2013 em homenagem aos meus avós, que haviam falecido. E eu quis retratar esse ritual que acontece em minha cidade em pernambuco que é o desfile que todos fazem para seus entes queridos no momento de partida. O intuito é mostrar a luz em todos os momentos, como falamos aqui: que eu seja luz quando entrar e clarão quando eu sair”, explica Manoel Ribeiro.







Sobre Manoel Ribeiro

O artista plástico começou a se ver como artista, logo depois que chegou na cidade de Itaguaí. Embora, sempre tenha se identificado com a arte, principalmente com o desenho, chegando a participar em sua infância de um concurso que tinha como tema “Toda Criança tem direito de estudar”, o artista ganhou o primeiro lugar. Logo depois descobriu que a ilustração seria para um livro da Maria Clara Machado, a partir dai começou a pensar em artes, voltado ao teatro. Quando Manoel chegou no município seguiu com os palcos e em paralelo começou a fazer diversos cursos. A necessidade cenográfica da companhia da qual, fazia parte fez o artista buscar especialização em Belas Artes, o que fez com que ele percebesse que poderia fazer dessa aptidão sua profissão. Hoje em dia Manoel Ribeiro é um dos artistas mais conceituados da cidade de Itaguaí, suas esculturas, pinturas e montagens são multiculturais, fluídas e ricas.