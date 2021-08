Apaianos comemoram 31 anos com mostra e muito amor. - Foto: Rui Okada

Apaianos comemoram 31 anos com mostra e muito amor. Foto: Rui Okada

Publicado 19/08/2021 23:12 | Atualizado 19/08/2021 23:19

ITAGUAÍ- O evento solidário em prol da entidade foi realizado esta semana para marcar a data de sua inauguração, 17 de agosto de 1990, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Itaguaí é a única atualmente na área da Costa Verde. Presidida por João Carlos Medeiros, a entidade atua na cidade por doações mensais de colaboradores. A Apae atende todos os bairros da cidade, Seropédica, Mangaratiba, Angra dos Reis, Bangu, Paracambi, e conta com 50 assistidos.



A manhã de terça- feira foi de muita alegria entre os pacientes, pais e convidados que assistiram à abertura com a Banda COMMIL, seguindo a programação com o ballet Pontinha dos Pés, contação de história, com o Instituto Incluir, Intituto Jailson, projeto Corpo Livre, ballet da Ong Semeando para o futuro. Toda a Mostra foi elaborada e apresentada por assistidos ou ongs, inclusive a 1° Exposição de Arte da APAE Itaguaí, idealizada pelo psicólogo e Coordenador Técnico Fábio Oliveira com o apoio da Secretaria de Cultura no fornecimento dos materiais.



Doação e apoio



Ao longo dessas três décadas, pais, familiares e amigos se juntaram à caminhada e contribuem de forma permanente, visando o fortalecimento da instituição e a qualificação dos serviços a serem prestados à pessoa com deficiência intelectual, múltipla e com transtorno do espectro autista.



Embora a associação esteja passando por um momento novo, onde recebe auxílio do poder público, legislativo e do privado, as necessidades são muitas. As contas são além da realidade da organização, que mesmo em momentos de pandemia resistiu e continuou com o trabalho pela saúde dos assistidos.



“Há 31 anos temos a mesma sensação, não conseguir fechar as contas no fim do mês, comemoramos o aniversário, mas também fazemos um apelo as necessidades que enfrentamos, seguimos persistindo e contando com mais sócios”, ressalta o presidente João Medeiros.

Publicidade



A Apae de Itaguaí trabalha com fonoaudiologia, psicologia, auxílio pedagógico, assistência social e oficinas. A entidade funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. Para quem quiser ser um associado-colaborador, é só ligar para 3782-3810, ou acessar sua página no facebook por esse link: A Apae de Itaguaí trabalha com fonoaudiologia, psicologia, auxílio pedagógico, assistência social e oficinas. A entidade funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. Para quem quiser ser um, é só, ou acessar sua página no facebook por esse link: https://www.facebook.com/apae.itaguai.1042



Através da página o interessado também poderá ficar atento aos eventos para poder fomentar sua arrecadação.