455 famílias foram assistidas na Fundação Leão XIII - Foto: Rui Okada

Publicado 28/08/2021 22:27 | Atualizado 28/08/2021 22:34

ITAGUAÍ- A secretaria municipal de Assistência Social, realizou neste sábado (28), atendimento e entrega dos cartões de alimentação as famílias desalojadas de um terreno da Petrobras em Itaguaí, na região Metropolitana do Rio de Janeiro. Desde julho essas famílias foram levadas para o Ciep 496, localizada no Monte Serrat.

A Entrega finalizou a demanda onde o município de Itaguaí, através da secretaria de Assistência Social, esteve presente diariamente durante 37 dias acolhendo cerca de 400 famílias, que foram para o local desde a reintegração de posse no terreno da Petrobras invadido por centenas de famílias e batizado de Acampamento Primeiro de Maio, a ocupação durou dois meses.

A secretaria foi responsável apenas pela entrega dos cartões da contra cautela da Petrobras, a população foi atendida em três polos diferenciados da Fundação Leão XIII, os polos são de Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí, 455 famílias receberam o cartão alimentação, que tem o valor referente ao número de membros constituídos em cada uma.

— Realizamos com sucesso a entrega, apenas 30 pessoas não foram fazer retirada de seus cartões, mas poderão retirar posteriormente na Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaguaí. Vale destacar que nós da secretaria estaremos acompanhando todas as famílias, munícipes de Itaguaí, pessoas com vulnerabilidade e estaremos dando a continuidade ao acompanhamento psicossocial-, explica a secretária de Assistência Social Micheli Sobral.