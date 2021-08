Novo projeto PACTO SOCIAL RJ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA POLÍTICAS SOCIAIS reúne governador, prefeitos e secretários. - Divulgação

Novo projeto PACTO SOCIAL RJ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA POLÍTICAS SOCIAIS reúne governador, prefeitos e secretários.Divulgação

Publicado 31/08/2021 10:38

ITAGUAÍ- A Secretária de Assistência Social do Município de Itaguaí esteve presente, no Palácio Guanabara para participar da solenidade do PACTO SOCIAL RJ, um projeto do Governo do Estado que visa a antecipação dos repasses para a Assistência Social dos municípios e a implementação de novos serviços para a população local.

Foram convidados pelo Governador Cláudio Castro e Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Matheus Quintal, os titulares das Secretarias Municipais de Assistência Social e outras autoridades competentes. A secretaria foi representada titular Micheli Sobral.

- Em breve traremos para nosso município novidades resultantes deste evento. As propostas discutidas buscam ampliar as políticas sociais dos municípios, fortalecendo o trabalho social- explica secretaria de Assistência Social, Micheli Sobral.

O Estado repassa R$ 16 milhões à rede de assistência social de 78 cidades, fechando o valor total de R$ 32 milhões previstos para 2021.

- A última parcela dos recursos destinados para os municípios fortalece nosso diálogo com as prefeituras e mostra que estamos trabalhando em união. O Rio de Janeiro tem um histórico de não cumprir com todos os repasses anuais, e nós quebramos este paradigma. Vamos fazer com que as políticas sociais voltem a ser prioridade. Mais do que uma ação, esse é meu compromisso com a população, principalmente com os mais pobres-, escreveu nas redes sociais, o Governador Claudio Castro.