Hospital são Francisco Xavier entrará em reforma na quarta-feira (08/09). - Foto: Breno Natal

Publicado 03/09/2021 15:03 | Atualizado 03/09/2021 15:08

ITAGUAÍ- Prefeitura de Itaguaí anunciou que a partir de quarta- feira (08/09), o Hospital Municipal São Francisco Xavier será reformado. A obra do Hospital está no planejamento de investimentos em infraestrutura da cidade, cujo objetivo é melhorar cada vez mais o serviço e oferecer mais qualidade e conforto aos pacientes. As intervenções começam na próxima semana e a previsão é que estejam concluídas em um prazo de quatro meses.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, durante a reforma, o hospital só irá receber casos classificados como vermelho, são os casos graves onde o paciente precisa de atendimento imediato e possui risco de morte.

A SMS esclarece que os atendimentos clínicos, adulto ou pediátricos, serão feitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou para a Unidade Básica de Saúde de Vila Geny, que funciona 24 horas.

“Eu conto com a colaboração de todos para que as obras sejam realizadas o mais rápido possível e que a população não sofra com nada, pelo contrário seja beneficiada com o excelente trabalho que está nascendo aqui, nós iremos transformar o São Francisco que é hoje em uma referência de saúde no município”, explica o secretário de Saúde, Carlos Zoia.

A reforma

O projeto prevê uma reestruturação e reorganização do espaço, que passará a contar com a revitalização da fachada da emergência com espaço fechado de espera para acompanhante, reforma do laboratório, repouso, estabilização, Raio-X e banheiros. Além disso, haverá um aumento de leitos na sala vermelha (de 2 para 7), bem como a melhorias no telhado.

Atendimentos

Caso necessite de atendimento clínico, saiba qual unidade buscar e qual a classificação de risco:

O paciente com classificação de risco vermelho é emergência e necessita de atendimento imediato. São eles: caso gravíssimo com risco de morte, traumatismo craniano, trauma ortopédico grave, estado de coma, perfuração no peito, abdome e cabeça. Nesse caso ir ao Hospital São Francisco.

O paciente com classificação de risco laranja é muito urgente e necessita de atendimento em até dez minutos. Nesse caso ir à Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), Vila Geny, Itaguaí.

O paciente com classificação de risco amarelo é urgente e necessita de atendimento em até 60 minutos. Caso de gravidade moderada, não é considerada emergência, pois possui condições clínicas para aguardar, ir à Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), Vila Geny, Itaguaí.

O paciente com classificação de risco verde é pouco urgente e necessita de atendimento em até 120 minutos. Caso menos grave, exige atendimento médico, mas o paciente pode ser assistido no consultório médico de forma ambulatorial, ir à Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), Vila Geny, buscar atendimento ambulatorial em Postos de Saúde ou Estratégia de Saúde da Família.

O paciente com classificação de risco verde é não urgente e necessita de atendimento em até 240 minutos. Caso menor complexidade e sem problemas recentes. O paciente deve ser atendido e acompanhado no consultório médico no formato ambulatorial, ir à Unidade Básica de Saúde ou estratégia de saúde da família.