Aplicação da 1ª dose será retomada assim que o Município receber novos imunizantes - Foto: Italo Dorneles

Publicado 02/09/2021 19:04

ITAGUAÍ- A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza, nesta sexta-feira (03/09), das 8h às 12h, em 18 unidades de saúde do município, a segunda dose da vacina contra o Coronavirus (Sars-CoV2) . O cronograma vai atender pessoas que vão tomar a segunda dose das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer.



A Prefeitura informou em suas redes que está suspensa a aplicação da 1ª dose, o município não tem em estoque disponível e aguarda a entrega de novas remessas de imunizantes do Ministério da Saúde. A secretaria recebe as vacinas e em cima da quantidade ocorre a liberação e agenda. Até o hoje (02/08), estava disponível para a imunização dos munícipes a primeira dose que acabou às 11h 40 da manhã, a 2ª dose segue normalmente

-Se está na sua data para tomar a 2ª dose é só comparecer na unidade, preferencialmente na mesma unidade onde você tomou a primeira dose. Assim ocorre a certeza de que a sua dose vai estar lá-, explica a coordenadora de vacinação, Núbia.

A segunda dose em Itaguaí é garantida para todos que tomaram a 1ª dose no município

- A gente aqui não usa a segunda dose como D1. Fazemos o uso correto conforme as recomendações que recebemos e a segunda dose é garantida.

Quem tomou a vacina Astrazeneca pode antecipar em 8 semanas, ou seja, se a pessoa tomou a vacina em 8 semanas pode comparecer à unidade para vacinação, não tendo a necessidade de aguardar as 12 semanas. A Pfizer o município não está realizando antecipação do intervalo, segue o calendário de 12 semanas. Já a Coronavac são de 21 a 28 dias de intervalo.

No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identificação, CPF ou Cartão do SUS. Também é necessário levar o cartão de vacina que comprove a primeira dose.