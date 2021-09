Câmara Municipal parabeniza a iniciativa do Prefeito Rubem Vieira - Foto: Manoel Missias

Publicado 09/09/2021 18:30 | Atualizado 09/09/2021 18:32

ITAGUAÍ- O comunicado sobre o início da reforma da emergência do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX) foi um dos assuntos de maior destaque da 35ª Sessão Ordinária, realizada na tarde desta quinta-feira (09).



O anúncio de que a reforma da ala emergencial do Hospital Municipal foi iniciada ontem (08) foi feito pelo presidente da Comissão de Saúde, vereador Vinicius Alves (Republicanos). Diversos outros vereadores também pediram a palavra para comentar o assunto e parabenizaram o chefe do Poder Executivo por iniciar esta obra que era uma necessidade antiga e deverá trazer benefícios para a cidade.



O anúncio também foi repercutido pelo vereador Fabinho (PL), que comentou que nasceu no HMSFX. O edil parabenizou o Prefeito pelo início da reforma da emergência e destacou a importância da revitalização do espaço para oferecer um hospital a altura do que a população de Itaguaí merece.



O presidente Gil Torres (PSL) parabenizou os vereadores por prestar os esclarecimentos à população sobre a reforma da emergência do hospital e ao prefeito Rubem Vieira e ao secretário de saúde Carlos Zóia pela competência. Gil Torres também chamou atenção para a realização de um trabalho bem feito fora do período eleitoral.



O vereador Sandro da Hermínio (PP) comentou que esteve recentemente no hospital e se surpreendeu com a boa integração das informações de prontuário médico, oferecendo agilidade no atendimento e demonstrando que na atual gestão há uma preocupação verdadeira com a saúde.



Gil Torres comentou que as ações do Poder Executivo só não acontecem com maior agilidade devido à burocracia necessária, como licitações e demais processos administrativos, mas que percebe que há um comprometimento em implementar quanto antes as melhorias que a cidade necessita.



O vereador Jocimar do Cartório (PTC) também foi à tribuna comentar o início da reforma da emergência do hospital municipal. O edil parabenizou o chefe do Poder Executivo não somente pelo início das obras, mas também por atender uma indicação de sua autoria.



Presidente explica Regfis



Já no fim da sessão o presidente Gil Torres comentou sobre uma matéria com pedido de urgência de autoria do Poder Executivo lida no Expediente Recebido. Gil explicou que se trata do Programa Especial de Regularização Fiscal (Regfis), que oferece descontos e parcelamentos aos contribuintes interessados em regularizar suas dívidas junto à Fazenda Municipal.



Com a proposta o contribuinte poderá garantir até 95% de descontos em juros e multas para quitação de dívidas fiscais com o município. O chefe do Legislativo adiantou que a matéria deverá entrar na Ordem do Dia da próxima sessão, marcada para terça-feira (14) às 14h.