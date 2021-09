Victor Benezath é eleito presidente do Fórum de Desenvolvimento Econômico da Baixada. - Divulgação

Victor Benezath é eleito presidente do Fórum de Desenvolvimento Econômico da Baixada.Divulgação

Publicado 10/09/2021 22:25 | Atualizado 10/09/2021 22:44

ITAGUAÍ- Foi realizado na manhã desta sexta-feira (10), o 1° encontro do Fórum de Desenvolvimento Econômico da Baixada, no Centro Social São Vicente (antigo Patronato), em Nova Iguaçu. O evento reuniu 11 representante da Baixada, não estiveram presentes os secretários de Duque de Caxias e Guapimirim. O objetivo é unir a Baixada Fluminense e trazer para a discussão projetos e medidas necessárias para estimular o desenvolvimento econômico e a geração de empregos de maneira integrada e planejada entre os municípios.



Os representantes municipais também foram responsáveis pela eleição da diretoria do Fórum de Desenvolvimento Econômico da Baixada. Victor Benezath, secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Itaguaí, foi escolhido presidente, tendo Mário Lopes como vice-presidente, Alex Villela, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Seropédica, e Eduardo Amorim, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, são os primeiro e segundo secretários, respectivamente.



Logo após a eleição, o presidente Victor Benezath destacou a importância da união e pediu para que as questões políticas fossem deixadas de lado para que os governantes possam pensar juntos o desenvolvimento da Baixada Fluminense.



- Nossa região é um importante bloco econômico no estado do Rio e nossa palavra de ordem, inclusive entre os prefeitos, é “integração”. Se cada um seguir seu caminho de forma dissociada e com políticas independentes, nós iremos passar mais uma década sem chegar a lugar algum. Nosso objetivo é beneficiar todos os munícipes-. afirmou Benezath.



O Fórum respeitou todos os protocolos de biossegurança em decorrência da pandemia da COVID-19, como o distanciamento entre as mesas, utilização de álcool-gel e uso obrigatório de máscaras. O próximo encontro será realizado em Itaguaí, a data não foi definida até o momento.