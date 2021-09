Câmara Municipal de Itaguaí agradece e parabeniza o secretário municipal de Fazenda, João José de Almeida Neto, - Foto: Manoel Missias

Publicado 14/09/2021 23:11 | Atualizado 14/09/2021 23:15

O aumento na arrecadação do município de Itaguaí foi destaque durante a 36ª Sessão Ordinária, realizada na tarde desta terça-feira (14). O momento teve a presença do secretário municipal de Fazenda, João José de Almeida Neto, convidado pelo presidente Gil Torres (PSL) para adentrar ao plenário e ao final dos trabalhos legislativos posou para uma foto com todos os vereadores.



A única ausência foi do vereador Haroldo Jesus (PV), justificada por motivo de saúde.



Ao final da votação das matérias constantes hoje, os vereadores, Fabinho (PL), Vinicius Alves (Republicanos), Sandro da Hermínio (PP) e o presidente Gil Torres fizeram pronunciamentos parabenizando o secretário de Fazenda, sua equipe e ao Prefeito Rubem Vieira pelo trabalho que tem possibilitado ao município de Itaguaí ter um crescimento na arrecadação mesmo em meio a uma crise global com a pandemia do novo coronavírus.



O vereador Fabinho parabenizou o árduo trabalho da pasta e manifestou seu prazer em receber o secretário municipal, destacando o quanto é benéfico para o município a proximidade entre secretários municipais e vereadores colocando- se a disposição do secretário.



O vice-presidente, Vinícius Alves parabenizou o secretário municipal e sua equipe pelo recorde de arrecadação do município.



– Itaguaí tem 203 anos e nunca na história se arrecadou tanto. O senhor e sua equipe estão de parabéns! Muito obrigada pelo excelente trabalho – agradeceu o edil.



O 2º Secretário, vereador Sandro da Hermínio, agradeceu a presença do secretário municipal de Fazenda e lembrou que teve a honra de dedicar a ele um Título de Cidadão Itaguaiense. Sandro também o parabenizou e enfatizou sua dedicação ao município de Itaguaí.



O presidente Gil Torres celebrou o secretário de Fazenda e sua equipe por, mesmo em meio a um momento mundial crítico, ter feito a arrecadação municipal crescer e o município de Itaguaí se destacar.



– Nós temos que elogiar quando merece. Parabéns, secretário! Quero parabenizar também ao prefeito Rubão, que dá condições para que possa ser realizado um belíssimo trabalho. Quero parabenizar sua capacidade técnica como secretário de Fazenda que, em plena pandemia, a secretaria aumentou a arrecadação em quase 50% em todos os meses – declarou o chefe do Poder Legislativo destacando que notícias boas como essa trazem a esperança de que dias melhores virão.



Gil finalizou sua fala explicando a diferença entre as prerrogativas do Poder Legislativo e do Poder Executivo. O chefe do Legislativo destacou que cabe aos vereadores recolher demandas, encaminhar ao Executivo e cobrar o andamento delas, respeitando o tempo necessário para a realização, mas que quem executa projetos é o Poder Executivo.