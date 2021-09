"Construindo juntos novos caminhos" encontro capacita profissionais. - Foto: Itálo Dornelles

ITAGUAÍ- Para marcar o início das atividades do Projeto Aprimora ESF Itaguaí, a Prefeitura de Itaguaí promoveu, na terça-feira (14/09), às 9h, a cerimônia de abertura no Teatro Municipal Marilu Moreira. O projeto da Secretaria Municipal de Saúde é uma proposta inédita na cidade e sistematizada de educação permanente voltada para profissionais das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

O objetivo é qualificar, orientar e estruturar a atuação e a expansão da ESF no município. Segundo os organizadores, serão capacitadas um total de 20 equipes, algo em torno de 220 profissionais em cerca de 100 oficinas. A previsão inicial de duração é de quatro meses, porém o processo de capacitação e monitoramento é contínuo não havendo um tempo determinado para ser finalizado.

Tendo como slogan “Construindo juntos novos caminhos”, a iniciativa de cooperação entre profissionais da gestão e das equipes das ESFs buscam alcançar melhores níveis de saúde e qualidade de vida da população itaguaiense.

O evento reuniu gestores e profissionais que buscam a melhoria da saúde no município de Itaguaí. Foto: Itálo Dornelles

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, teve presença confirmada na mesa de abertura da cerimônia, onde recordou de sua história em seu ofício como dentista e não deixou de explicar a importância do projeto e da capacitação para o município.



- Eu vivi isso dentro da unidade de saúde e quero parabenizar a toda a equipe e a todos vocês, a gente sabe da necessidade da atenção básica, sempre aprendi que se a atenção básica funcionar, nós temos uma demanda muito melhor no hospital e na especializada-, explica.



O Prefeito do município também falou sobre igualdade e no momento de pandemia que o mundo enfrenta.



- Na pandemia aconteceu uma coisa que nunca vi, hoje até o milionário é obrigado a entrar no Posto de Saúde para tomar a vacina. Você pode ter o plano mais incrível, mas se você não estiver lá no ESF para tomar a vacina, você não é imunizado. Então hoje a gente consegue ver a importância do SUS na vida de todos, a importância da sala de vacinação, que nesse governo a gente conquistou- completou o prefeito.



O Projeto citado foi uma parceria com o Porto Sudeste, onde o município ganhou geladeiras para o armazenamento das vacinas.



No início da gestão haviam 8 equipes de Estratégia de Saúde da Família ativas, atualmente o município conta com 20 ESFs, podendo chegar a 60. O objetivo da gestão a médio e longo prazo é cobrir o município com a atenção básica e assim diminuir o gasto com a especializada, na urgência e emergência.



-Hoje nós investimos o dobro do que se investia em saúde, ainda temos muito o que melhorar para termos uma saúde de excelência, para dar dignidade a população que é quem paga o nosso salário. Por isso acho importante esses eventos que busca e apresenta formas de melhorar a questão da integralização entre vocês. Sozinho, nós não chegamos a lugar nenhum, apenas com união vamos mudar a história do município-, finalizou o Rubem Vieira, Prefeito de Itaguaí.



Acompanhando a mesa o secretário de Saúde, Dr. Carlos Eduardo Zóia. Além deles, houve a participação, através de vídeo, da superintendente de atenção primária à saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Thaís Severino da Silva, e da pesquisadora e coordenadora-adjunta da residência multiprofissional em saúde da família da ENSP/Fiocruz, Ana Laura Brandão.





Conteúdo programático



A capacitação vai contemplar 19 módulos em três eixos temáticos. No entanto, novos módulos poderão ser incorporados nesta mesma metodologia de trabalho, uma vez que solicitados pelas equipes.



1) Princípios e diretrizes

Mudança do paradigma de Atenção à Saúde e Princípios e Diretrizes do SUS e da APS;

ESF : Princípios e diretrizes. Atribuições gerais e específicas dos profissionais;

Processo de trabalho: acolhimento, cuidado humanizado, clínica ampliada, reunião de equipe e coordenação do cuidado;

Redes de atenção à Saúde: Conhecendo a Rede de Itaguaí;

Diagnóstico e Mapeamento do território, comunidade e famílias. Visitas domiciliar: Abordagens teóricas e práticas.



2) Linhas de cuidado:

-Urgência e emergência na atenção primária;

-Saúde materna, neonatal e lactante e da mulher;

– Saúde da criança (com foco a cobertura vacinal);

– Cuidado em DCNT (com foco em hipertensão);

– Cuidado em DCNT (com foco em diabetes);

– Epidemiologia;

– Atenção psicossocial.



3) Sistemas de informação

– Cadastramento CAD SUS BPA (Nível médio);

– BPA (Nível superior);

– Prontuário eletrônico (médicos);

– Prontuário eletrônico (enfermeiros);

– Prontuário eletrônico (dentistas);

– Prontuário eletrônico (técnicos de enfermagem).