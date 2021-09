Teste do pezinho pode detectar dezenas de doenças em bebês. - Foto: Rui Okada

Teste do pezinho pode detectar dezenas de doenças em bebês.Foto: Rui Okada

Publicado 16/09/2021 14:24

ITAGUAÍ- A Secretaria de Saúde reinaugurou, nesta quinta-feira (16/09), uma nova sala do teste do pezinho na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre, no Engenho. O novo espaço é mais amplo e terá um acesso exclusivo pela lateral da unidade.



O objetivo dessa reformulação considera os cuidados com a saúde dos recém-nascidos, já que ainda estão sem vacinas completas, além de oferecer também mais privacidade às puérperas.



— A UBS tem feito atendimentos diversos, inclusive a vacinação contra a Covid e, por questão de segurança, é fundamental evitar que os bebês tenham contato com os demais usuários da unidade -, explica Alecsandra Belo, técnica de enfermagem, e umas das profissionais responsáveis por realizar o teste.



Conforme a diretora de Atenção Básica, Cristiane Domingues, esta reinauguração também tem outra novidade: uma sala de espera. - Enquanto as mães aguardam para fazer o exame, elas receberão orientações tais como: acolhimento, amamentação correta, a necessidade de realizar todas as vacinas, além de outros testes como olhinho, orelhinha, linguinha e coraçãozinho -, afirma.



Cronograma da Secretaria de Saúde prevê mais inaugurações de sala do teste do pezinho. Na próxima semana, será a vez da UBS Mangueira. Futuramente acontecerá em Chaperó e Brisamar.



Teste do Pezinho



Recomenda-se que a família leve o bebê para realizar o teste entre o 3º e 5º dia de vida. O teste ajuda a diagnosticar doenças metabólicas, genéticas, capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, que não apresentam sintomas detectáveis.



Doenças detectáveis



Segundo a Secretaria de Saúde, o teste do pezinho ajuda a identificar até seis doenças, como: Hipotiroidismo, Hiperplasia adrenal congênita, Fibrose Cística, Hemoglobinopatias (doença falciforme), Fenilcetonúria e Biotinidase.