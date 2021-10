Prefeito de Itaguaí e Reitor da Uerj assinam carta de Intenção - Foto: Italo Dornelles

Publicado 18/10/2021 19:32

ITAGUAÍ- Prefeitura de Itaguaí e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro iniciaram as tratativas para a realização de uma cooperação científica e técnica para a execução de ações direcionadas ao apoio à educação, tecnologia, saúde, cultura e meio ambiente. Na ocasião, ocorreu uma reunião com o reitor da Uerj, Ricardo Lodi, a pró- reitora de extensão e cultura da Uerj, Cláudia Gonçalves, as secretarias de Educação e Cultura, Nilce Ramos, de Meio Ambiente, Shayene Barreto ao lado do Prefeito Rubem Vieira.

Segundo a carta de intenção a parceria abrange a execução de uma agenda indutora para as ações mencionadas e relevantes para o desenvolvimento de Itaguaí, em bases sustentáveis conforme a preservação ambiental.

- Foi um prazer, para Itaguaí receber o reitor da UERJ para fazer novas parcerias. A carta que assinamos irá gerar para a gente no futuro novos impactos no ensino. Ele viu de perto a cidade, nossos anseios, e em breve teremos muitas notícias boas. Nós demos o primeiro passo hoje, para que um dia, quem sabe, tenhamos cursos e até mesmo um Polo. Estamos de portas abertas para a Universidade -, comemora o Prefeito, Rubem Vieira.

- Uerj é uma universidade do Estado do Rio e ela estará em todos os municípios que for convidada estar, colaborando para solucionar problemas e melhorar a vida das pessoas. Essa é a missão da Universidade e eu saio hoje da cidade de Itaguaí, um dos municípios mais importantes do Estado, com a convicção de que juntos realizaremos grandes transformações-, completa o Reitor, Ricardo Lodi.