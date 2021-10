A campanha de vacinação é para crianças e adolescentes. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 13/10/2021 21:53 | Atualizado 13/10/2021 22:01

ITAGUAÍ- O Dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação busca colocar em dia a caderneta de vacinação da população de Itaguaí, a imunização acontece neste sábado (16) das 9h às 16h, na Vigilância em Saúde, ESF Odenit Maia, Clínica da Família Ibirapitanga e na UBS Engenho.

Para realizar a atualização, os responsáveis devem levar a criança ou o adolescente até uma das unidades de saúde disponibilizadas pela Secretaria de Saúde portando a Carteira Nacional de Vacinação.

Esta mobilização nacional se faz necessária devido à baixa procura pelos agentes imunizantes, um direito da criança e do adolescente previsto em lei. Sem a devida imunização, o público-alvo está exposto a diversas doenças, inclusive com risco de morte.



“Com a pandemia houve uma queda na cobertura de todas as vacinas da infância e da adolescência, rotineiramente buscamos alcançar essas coberturas, são diversas doenças graves que podemos prevenir com a vacinação na idade correta, como: sarampo, meningite e a paralisia infantil, dentre outras”, explica a coordenadora de Imunização, Nubia Grazziela Vianna.

Vacinas disponíveis para crianças: BCG, Hepatite B, Poliomielite 1,2,3 (VIP - inativada), Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada), Rotavírus humano G1P1 (VRH), DTP+Hib+HB (Penta), Pneumocócica 10 valente (PCV 10), Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela (atenuada), Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR), Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV), Hepatite A (HA), Difteria, Tétano e Pertussis (DTP), Difteria e Tétano (dT),Papilomavírus humano (HPV), Varicela e Pneumocócica 23-valente (VPP23).

Vacinas disponibilizadas para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante), Difteria e Tétano (dT,) Febre Amarela (atenuada), Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR), Papilomavírus humano (HPV), Meningocócica ACWY (conjugada), Pneumocócica 23-valente (VPP23) e dTpa para adolescentes gestantes.