Publicado 08/10/2021 23:57 | Atualizado 08/10/2021 23:58

ITAGUAÍ- O secretário de Agricultura e Pesca, Carlos Kifer e o Vice- Prefeito, Valtinho Almeida participaram nesta quinta- feira(7), da solenidade de comemoração do 34º aniversário da Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ).

O evento realizado no auditório João Sampaio, em Niterói contemplou diversos municípios do estado e instituições de fomento e pesquisas com cerimônia de assinatura de Termo de Cooperação Técnica (TCT).

O Termo é um instrumento que formaliza parcerias para programas de trabalho, projetos ou atividades, das quais não decorra obrigação de repasse de recursos entre os participantes. Entes as ações previstas estão assistência técnica aquícola e pesqueira especializadas diretamente aos produtores, pesquisas, cursos, palestras, eventos e qualificação técnica.

Para o vice prefeito este é um grande momentos para a cidade de Itaguaí.

-Poder representar minha cidade é um prazer extraordinário, ainda mais em um evento com essa grandiosidade, que irá contribuir muito para nossa cidade, pois com o auxílio na qualificação , só temos a crescer cada vez mais-, explica Valtinho.