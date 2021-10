Vacinação segue no município de Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles

Vacinação segue no município de Itaguaí.Foto: Italo Dornelles

Publicado 05/10/2021 16:44 | Atualizado 05/10/2021 17:09

A Prefeitura de Itaguaí em seu perfil social anunciou, na segunda-feira (4), a aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 em profissionais de saúde. A vacinação começou nesta terça-feira (5), e vale tanto para trabalhadores da rede pública quanto da privada.



Conforme a Secretaria de Saúde, os profissionais poderão procurar imunizantes nos Postos de Saúde das 8h às 12h e na Vigilância em Saúde, das 13h às 15h, na Rua Reverendo Otávio Luís Vieira, no Centro de Itaguaí. Eles preferencialmente receberão a vacina da Pfizer.



Os profissionais de saúde que atuavam na linha de frente no Centro de Triagem contra o vírus SARS-CoV-2, como SAMU, emergência, Centro de Tratamento Intensivo do setor público e privado foram os primeiros a serem vacinados no município.



Para receber a dose de reforço, os profissionais devem ter completado o ciclo vacinal, ou seja, devem ter recebido as duas doses da vacina (ou dose única) há pelo menos seis meses.



Segundo a Prefeitura, 146.562 doses foram aplicadas até o dia 1 de outubro, às 17h.



Confira o Calendário para a vacinação dos profissionais:



quarta-feira (6): para quem tomou a segunda dose até o dia 15 de fevereiro.



quinta-feira (7): para quem tomou a segunda dose até o dia 15 de fevereiro.



sexta-feira (8): para quem tomou a segunda dose até o dia 25 de fevereiro.



Veja o calendário atualizado:



Para a repescagem, adolescentes a partir de 12 anos e adultos com mais de 18, quarta-feira (6), das 8h às 12h.



Dose de reforço para idosos de 65 anos ou mais, segue o agendamento que pode ser feita por familiares na unidade mais próxima da residência.