O paciente recebe o procedimento no centro cirúrgico, dura poucos minutos, é indolor, realizado sob anestesia local, mas sem necessidade de internação.Foto: Rui Okada

Publicado 27/09/2021 22:52

A Prefeitura de Itaguaí passa a realizar, a partir desta segunda-feira (27/09), mais um procedimento no Hospital Municipal São Francisco Xavier. Trata-se da injeção intravítrea (dentro do olho), técnica revolucionária que ajuda a tratar doenças e a salvar a visão de quem corre o risco de perdê-la.

No município, a intervenção estará sob os cuidados da oftalmologista Tatiana Guimarães. Ela revela que o tratamento é indicado para uma série de doenças na retina, entre elas a degeneração macular relacionada à idade, a retinopatia diabética e a oclusão de veias.



– O tratamento de doenças da retina com esse medicamento tem se mostrado eficaz para a redução de perda visual e melhora da visão – descreve a médica.



Ela explica que o procedimento é feito no centro cirúrgico, dura poucos minutos, é indolor, realizado sob anestesia local, mas sem necessidade de internação. E a recuperação, ainda segundo a oftalmologista, é rápida.



– Não é necessário repouso após o procedimento, devendo apenas ser usado colírio antibiótico para reduzir o risco de infeção e controle da pressão intraocular quando necessário – finaliza Tatiana.



Durante 5 anos, o morador de Itaguaí Joel Lopes buscou tratamento para sua esposa Ana Lúcia Lopes, que teve a visão comprometida após um Acidente Vascular Cerebral . Para o munícipe esse tratamento é a realização de um sonho. O casal não teria condição de custear o tratamento em um hospital particular que custa cerca de R$5.000 podendo chegar a R$ 7.500 dependendo da gravidade.



- Nós procuramos muito, desde 2016 estamos buscando tratamento, sempre fomos encaminhados para Niterói e nunca conseguíamos o atendimento, estávamos desacreditados. Sempre nos pediam um exame novo. Poder ter esse exame aqui em Itaguaí é ótimo, assim que fomos atendidos pelo CARP não demorou para sermos atendidos. A saúde, o Hospital São Francisco vem melhorando muito,- disse Joel Lopes.



A paciente e esposa Ana Lúcia Lopes, parabenizou a nova gestão pelo comprometimento com a saúde.



- Eu fui pega de surpresa, saímos para Niterói sem ter hora para voltar, era muito difícil, para quem não tem, é um custo muito alto e agora não precisamos mais nos deslocar, o Prefeito está de parabéns, está olhando pela cidade de Itaguaí-, finalizou a paciente.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão feitos 15 procedimentos mensais, todos agendados previamente. A pasta acredita que vai zerar a fila de espera no município com a inclusão do procedimento na rede pública.