Ampliação busca atender o maior de número de pacientes no município. - Foto: Rui Okada

Ampliação busca atender o maior de número de pacientes no município.Foto: Rui Okada

Publicado 22/09/2021 23:21

A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, nesta quarta-feira (22/09), no anexo do Carp, a ampliação de mais serviços de saúde destinados à população. E um deles é a acupuntura, que já é realizada no Centro de Especialidades Odontológicas.

Conforme a Secretaria de Saúde, a ampliação tem o objetivo de atender o maior de número de pacientes que possuem indicação médica para esse tipo de tratamento. No anexo do Carp, a terapia com agulhas vai acontecer às quartas-feiras, das 8h às 17h, com marcação na própria unidade.

Outro serviço que a Prefeitura amplia é a massoterapia, que já funciona no CEFF (Centro de Fisioterapia e Fonoaudiologia). No anexo do Carp, a massoterapia vai acontecer três vezes por semana: às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Neste caso, é preciso encaminhamento de um médico ou fisioterapeuta.

Novidade

Outra novidade é a oferta do teste ergométrico, um exame que volta a ser feito na cidade, auxiliando na avaliação cardiovascular. Conhecido como "teste de esforço", ele permite identificar problemas cardíacos.

Por fim, a espirometria também fez parte da agenda de inaugurações de hoje. O teste do sopro é fundamental para avaliar a condição pulmonar do paciente. Será realizado todas as quartas-feiras também no anexo do Carp, das 8h às 17h. Esse tipo de exame segue um fluxo de marcação pelo SISREG e mediante encaminhamento médico.

O teste do sopro é muito importante para os pacientes pós-Covid, pois avalia como está a recuperação, mostrando se houve boa resposta ao tratamento.

O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, participou das inaugurações e festejou mais essas conquistas:

- A gente, diariamente, desenvolve e entrega uma saúde cada vez melhor à população. É gratificante saber que voltamos a ter exames como o teste ergométrico. O grande diferencial é esse: devolver à população o que é dela de direito. Antes, a gente dependia de parcerias com o estado, com o governo federal. Tínhamos que mandar pacientes para Nova Iguaçu e Niterói, por exemplo. Agora, não. Os pacientes não precisam mais ir tão longe de casa – disse o gestor.

Para o prefeito, iniciativas como estas refletem em economia aos cofres da prefeitura.

- Muitas vezes, tínhamos que colocar viaturas. Por outro lado, agora vamos conseguimos atender mais pessoas, já que as parcerias eram sempre muito pequenas para o tamanho da população que temos.