Drogas são apreendidas na noite de terça- feira. - Divulgação

Publicado 22/09/2021 13:55 | Atualizado 22/09/2021 14:07

ITAGUAÍ- Dois jovens suspeitos de tráfico de drogas foram presos na noite desta terça-feira (21), no entroncamento da Estrada do Teixeira com General Bocaiúva, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Drogas foram apreendidas no momento da ação, realizada por policiais militares do PROIES que atuam cumprindo as diretrizes do Projeto Itaguaí mais Segura.



Os agentes suspeitaram do veículo Honda/HRV, no entroncamento da Estrada. Imediatamente, realizaram a abordagem, encontrando dois tabletes, com cerca de 500g, cada um, e uma pequena embalagem de maconha, além de cinco comprimidos de ecstasy, todos localizados, embaixo do banco do passageiro.



Questionados, os acusados Massaru Kajissima e Ottavio de Reis Alamino informaram ter comprado o material entorpecente, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os presos e o material foram apresentados na 52ª DP, onde a ocorrência foi registrada, por ser central de flagrantes.