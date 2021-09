CEMES recebe novos equipamentos de oftalmologia. - Foto: Rui Okada

CEMES recebe novos equipamentos de oftalmologia.Foto: Rui Okada

Publicado 20/09/2021 23:54 | Atualizado 20/09/2021 23:55

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, nesta segunda-feira (20/09), a sala de oftalmologia nas dependências do Centro Municipal de Especialidades (CEMES). O local é mais um serviço oferecido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, destinado à realização de atendimentos laboratoriais e exames.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este novo espaço representa uma iniciativa inédita na cidade, dispondo de equipamentos modernos, como: lensômetro, autorrefrator, lâmpada de fenda, tonômetro, greens, retinoscópio e oftalmoscópio.



Conforme a oftalmologista, Renata Brum da Paz, os exames disponibilizados serão: acuidade sem correção, acuidade com correção, teste para daltonismo, tonometria, fundoscopia; curva tensional diária; refração e autorrefração computadorizada.



Presente na solenidade de inauguração, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, comemorou mais esta conquista do município, e enfatizou que o objetivo da Prefeitura é acabar com a fila de espera para exames e evitar que o morador se desloque para outras cidades.

- Esta sala de oftalmologia está equipada e preparada para atender o nosso cidadão. Esse novo espaço é inédito na cidade. Os equipamentos foram comprados para acabar com a fila de exames de oftalmo. Antes, o paciente tinha que ir a Niterói para fazer um simples exame de vista. A partir de hoje, esses equipamentos estão à disposição da população. É a Prefeitura trabalhando para devolver dignidade a você, morador. Parabenizo a Secretaria de Saúde pela iniciativa. Em breve, essa fila vai acabar - destacou o prefeito.



O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, lembrou que a fila de espera de exames de oftalmologia tem mais de três mil pessoas. Aproveitando a inauguração, ele anunciou que o município, em breve, também vai realizar cirurgias oftalmológicas.



- O prefeito vai anunciar cirurgias aqui em Itaguaí. É só aguardar e acompanhar as páginas oficiais da Prefeitura - disse o secretário.