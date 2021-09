Espetáculo premiado, "Torturas de um coração", de Ariano Suassuna e direção de Alexandre Damascena é apresentado no Teatro Marilu Moreira, neste sábado (18) - Divulgação

Publicado 18/09/2021 13:16

ITAGUAÍ- Neste final de semana, o Teatro Marilu Moreira comemora 23 anos de vida. Pensando nisso, o polo cultural preparou uma programação especial para celebrar mais um ano do espaço.

“Uma Vida por um Fio” é uma narrativa em homenagem ao mês do suícidio. A drama acontece em torno da vida de Rebeca, uma jovem que sofre bulling na escola, em cena o público assiste os autos e baixos da personagem. Peça interpretada por Matheus Cruz, Eva Vidal e .



A próxima atração do diretor George D’ Almeida será uma esquete cômica “Saraiva”, a história se passa em um banco, seguindo do monólogo onde George retrata um túnel do tempo da cidade de Itaguaí, a cena, o ator e diretor volta ao passado para apresentar a história do Teatro, uma homenagem aos 23 anos do Teatro Marilu Moreira.



- Para mim, é uma experiência incrível ver esse teatro crescendo, estou aqui desde a década de 90. Eu me sinto vitorioso porque eu acabo aprendendo mais que ensinando. Chega uma época da vida do professor que ele aprende mais do que ensina, e você repassa o ensinamento que você está tendo para outros alunos la na frente-, conta George D’ Almeida.



A Mostra segue com espetáculo “Torturas de um coração”, de Ariano Suassuna. A peça acontece na Cidade de Taperoá e conta a história de Benedito, um rapaz que disputa o coração de Marieta com os concorrentes Cabo Setenta, Afonso Gostoso e Vicentão. Numa grande artimanha, Benedito passa os dois valentões para trás, conquistando o coração de sua pretendida. O texto é dirigido pelo diretor Alexandre Damascena e estrelado por Lucas Alves,Deborah Florian, Lucas Gomes, Igor Araújo, Manoel Ribeiro, Maria dos Remédios e Rafael Carvalho.



A programação de aniversário do Teatro Municipal de Itaguaí acontece neste final de semana, 18 e 19 de setembro, às 15h. Apenas 25% do teatro será aberto ao público, respeitando os protocolos de biossegurança em virtude das restrições impostas pela pandemia do Coronavírus, todos devem estar com máscara e álcool. Com entrada franca e classificação livre, os interessados devem reservar lugar na plateia através do telefone (21) 3782-9000 ramal 3115.