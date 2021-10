Drogas e armas são apreendidas na madrugada de sábado. - Divulgação

Publicado 02/10/2021 15:49 | Atualizado 02/10/2021 16:25

ITAGUAÍ- O traficante foi preso com drogas, armas e munições no bairro Estrela do Céu, em Itaguaí, na madrugada desse sábado (2). O suspeito que não teve o nome divulgado, foi abordado após apresentar um comportamento que levantou suspeita dos Policiais Militares do PROEIS, que faziam o patrulhamento na Rua Eduardo de Oliveira Júnior, no bairro Estrela do Céu.



Segundo a apreensão policial, o homem estava com um revólver calibre 38 com quatro munições, uma granada, seis tabletes de maconha, pinos de cocaína avaliados em cerca de R$300,00 e R$57,00 em espécie.



O indivíduo possui três passagens criminais, pelo artigo 157, roubo a mão armada. O caso foi registrado na delegacia de Nova Iguaçu como tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.