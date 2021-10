Vila Geny recebe nova Casa Lar Anésia Aguiar, espaço amplo e acessível. - Foto: Rui Okada

Publicado 01/10/2021 19:30 | Atualizado 01/10/2021 19:33

ITAGUAÍ- O município celebra o dia do Idoso que durante a semana comemorou diversos eventos e ações voltadas a data. Nesta sexta-feira (1), Itaguaí não só celebrou, como também inaugurou um dos principais abrigos da cidade, a nova sede da Casa Lar do Idoso Anézia de Aguiar.



O novo espaço fica no Bairro de Vila Geny e oferece uma infraestrutura ampla. Pode-se observar: área externa, 6 quartos adaptados com banheiros, área para jogos, área de tv, enfermaria, cozinha, administração e refeitório, os ambientes são climatizados buscando o melhor atendimento aos seus assistidos. Hoje, a equipe abriga sete idosos, com previsão para assistir 18 idosos no total.

Entregar esse presente no dia nacional dos idosos para a gente é muito importante. Hoje, estou com o sentimento de dever cumprido. Através da nova gestão conseguimos chegar aonde nós queríamos: dar direito e dignidade aos idosos-, explica Marilena dos Santos, dirigente da Casa Lar.



Com música e coffe break os assistidos puderam comemorar o dia e o novo equipamento. Estiveram presente na solenidade toda a equipe da casa lar, o Prefeito Rubem Vieira ao lado da Primeira Dama Jéssica Ribeiro, a secretaria de Assistência Social, secretaria Desenvolvimento Sustentável, secretaria de Obras, a subsecretária da Pessoa com Deficiência e voluntários da Vale, que estiveram no local para presentear os idosos, cada objeto foi da escolha do assistido.





O Prefeito de Itaguaí que esteve na inauguração aproveitou a manhã para parabenizar todos que estiveram envolvidos no projeto.



- A Casa Lar tem uma importância muito grande. Nós nunca sabemos o amanhã, talvez a gente nunca precise, mas se um dia precisarmos teremos um lugar digno. Um lugar que nos de esperança para passarmos o resto de nossas vidas. A cada dia a gente trabalha para ser melhor - , comemorou o Prefeito de Itaguaí.



Breve história do Abrigo





A Casa Lar do Idoso Anézia de Aguiar é uma unidade de acolhimento institucional que atende idosos em situação de vulnerabilidade social, abandono e vínculo familiar rompido. O trabalho busca atender o que prega o Estatuto do Idoso, que é a inclusão social e comunitária dessas pessoas. Teve sua primeira inauguração em 2014, como um abrigo clandestino. Durante anos esteve abandonado pelo poder público, conta Marilena que é a dirigente do equipamento, há cerca de 5 anos.



Nesta sexta-feira (1), a Casa de idosos conseguiu a locação que buscou durante anos, toda adaptada e assistida. A dirigente em sua fala para o prefeito desabafou:



- Estávamos na pobreza e viemos para a riqueza, isso tudo para nós é uma novidade-, finalizou.