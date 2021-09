Legislativo defende a valorização dos cuidadores e protetores de animais. - Foto: Manoel Missias

Publicado 23/09/2021 22:21

ITAGUAÍ- Durante a discussão do parecer de dois projetos de lei que versam sobre a causa animal — um sobre a promoção da valorização dos protetores e cuidadores de animais e outro sobre criação de abrigo municipal para cães e gatos — o Presidente Gil Torres (PSL) comunicou que a causa animal e a viabilização de um castra móvel para atender o município de Itaguaí é uma das bandeiras que ele está abraçando. A declaração aconteceu na sessão de terça-feira (21).



Comentando as propostas, o chefe do Poder Legislativo enfatizou ser fato que a cidade de Itaguaí ainda é carente de abrigo e tratamento especializado voltado a animais soltos ou abandonados. Gil Torres defendeu a valorização dos cuidadores e protetores de animais, pessoas que voluntariamente se dedicam à causa dos animais abandonados em seus bairros, na maioria das vezes sem nenhum apoio do Poder Público.



Pela proposta, que está em tramitação e deverá ser discutida novamente nas próximas semanas pelo plenário da Câmara Municipal de Itaguaí, os cuidadores seriam cadastrados na Prefeitura para que possam receber, por fazes, o devido apoio e incentivo do Poder Público no desempenho desse relevante serviço que prestam à sociedade.



Sobre o projeto de instituir o abrigo municipal de cães e gatos, destinado a resgatar e recuperar animais abandonados ou atropelados, o autor explicou que a proposta visa amenizar o sofrimento desses animais. O vereador justificou que não se trata apenas de uma questão humanitária, mas também de saúde pública, meio ambiente e respeito ao dinheiro público.



Ambos os Projetos de Lei receberam parecer favorável da Comissão de Finanças e tiveram o entendimento acompanhado pelo plenário que aprovou o prosseguimento das matérias. O próximo passo das propostas é passar pela Comissão de Defesa e Direitos dos Animais.