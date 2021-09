Princípios da Administração Pública e Probidade Administrativa será o tema da capacitação. - Divulgação

Publicado 21/09/2021 22:41

ITAGUAÍ- A Câmara Municipal de Itaguaí realizará nesta quarta- feira (22), às 10h da manhã, uma palestra para os servidores da Casa Legislativa. O tema será Princípios da Administração Pública e Probidade Administrativa. A capacitação acontecerá no plenário e será restrita aos servidores da CMI, mas a palestra será transmitida para o público externo pelas redes sociais da Casa Legislativa.

A capacitação será ministrada por Marcos Paulo Alves de Freitas. Advogado, consultor jurídico, professor de Direito na Unicbe e na Universidade Cândido Mendes. Marcos Paulo também possui mestrado em Sociologia política e desempenha a função de coordenador jurídico na administração pública.

A iniciativa de capacitar os servidores é mais um passo que a CMI está dando na busca por ampliar a transparência. A instituição aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) no mês passado, colocando Itaguaí em destaque entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro que também aderiram ao programa nacional.

A realização da capacitação tem o objetivo de instruir o corpo técnico da Casa Legislativa e estimular os funcionários a agirem com cada vez mais transparência na sua atuação no Poder Legislativo, de maneira a prevenir qualquer ato de corrupção e agir com a maior transparência possível.