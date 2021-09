Mesa de autoridades do Fórum de Fortalecimento de Rede do CIAM Baixada - Divulgação

Mesa de autoridades do Fórum de Fortalecimento de Rede do CIAM BaixadaDivulgação

Publicado 17/09/2021 12:19 | Atualizado 17/09/2021 12:43

ITAGUAÍ- O Teatro Marilu Moreira sediou na quarta-feira (15), o Fórum de Fortalecimento de Rede do CIAM Baixada, evento organizado e recepcionado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CEAM - Itaguaí.

O projeto Fortalecimento de Rede Baixada nasceu da necessidade de conhecer, aproximar e incentivar o trabalho em rede na Baixada Fluminense, a primeira reunião aconteceu em 12 de fevereiro de 2020. A rede conquistou a adesão aos municípios mais distantes, a implantação do equipamento em mais municípios como Japeri, a conquista de uma sala chamada Sala Lilás, no IML e o estreitamento entre quase todos os equipamentos que compõem a rede de enfrentamento contra a violência à mulher na Baixada: delegacias, hospitais, Centros Especializados e Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha.

O Fórum recebeu representantes de CEAM's dos municípios da Baixada Fluminense e também de outras regiões, como Mangaratiba e Mendes. Atualmente, o número de atendimentos que o CEAM Baixada realiza, vem crescendo através da rede de fortalecimento apresentada. O crescimento também ocorre devido às palestras, capacitações e lives. O Centro Especializado ao Atendimento à Mulher está em 13 municípios: Belford Roxo, Caixias, Guapimirim, Itaguaí, Mesquita, Magé, Japeri, Nilópoles, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João e Seropédica, totalizando 3.469 atendimentos no período de janeiro a julho de 2021.

- Com muita honra e alegria a gente recebe o encontro da Rede, nós temos um ano de gestão em julho e um ano de CEAM em agosto. O Ceam foi uma das batalhas que pegamos quando entramos, sabíamos que o trabalho acontecia muito precariamente com o CREAS. Hoje podemos dizer que o trabalho funciona no município, primeiro dentro da nossa casa-, discursou a Secretária, Micheli Sobral.

A prefeitura trabalha ativamente com o Centro Especializado, que conta com toda a rede de proteção, de garantia de direito e com todas as secretarias alinhadas para que o equipamento possa fazer um trabalho de qualidade para a assistida.

- Hoje a mulher tem um espaço de referência em nosso município, em tempos do Setembro Amarelo, ela sabe que ela não está sozinha, que estamos do lado dela. Isso é o importante para a gente, e continuamos de portas abertas, queremos avançar com as políticas públicas no município, com todas as temáticas de garantia de direitos. Juntos conseguimos caminhar-, finaliza Micheli Sobral.

O Centro de Atendimento Especializado à Mulher foi o primeiro ato feito pela gestão, vinte dias após assumir, a Prefeitura por meio da Secretaria da Assistência Social em parceria com o Governo do Estado inaugurou o equipamento. Pela primeira vez o Fórum de Fortalecimento de Rede do CIAM Baixada, recebeu a presença de um Prefeito.



- O nosso equipamento é muito importante, e nesse momento que vivemos mais ainda, devido ao Covid- 19, a mulher vítima de violência acaba em uma prisão em casa. É uma honra ser o primeiro prefeito participando, acredito que todos os colegas devem participar, é uma causa muito importante. O fato do Executivo e do legislativo prestigiarem só fortalece o equipamento que luta pelo direito e proteção a mulher- disse, o Rubem Vieira, Prefeito de Itaguaí.

Compuseram a mesa de autoridades o Prefeito Rubem Vieira, a Secretária da SMAS Micheli Sobral, a Juíza da Violência Doméstica em SJ Meriti Dra Renata Travassos, a Escritora Dayse Marcello, a Diretora do DGPAM Sandra Ornellas, a Presidenta do CEDIM Edna Calheiros e a Superintendente de Estado de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Edgie Oliver, representando a Subsecretária de Estado de Política para Mulheres Glória Heloiza.