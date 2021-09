Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência anima terça- feira. - Foto: Italo Dorneles

ITAGUAÍ- Ao longo do ano diversas ações aconteceram para inclusão, melhora e garantia da pessoa com deficiência. O trabalho da Prefeitura de Itaguaí por meio da Secretaria de Assistência Social e da Subsecretaria da Pessoa com deficiência não parou nesta terça-feira (21). O Parque de Eventos, no Centro de Itaguaí recebeu personalidades e atrações para comemorar o dia. Secretarias também implementaram ações para beneficiar o PCD.



- O dia Nacional da Pessoa com deficiência é uma bandeira desse governo, dessa cidade, estamos aqui para comemorar. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de mostrar para que o governo veio. Espero que muitos desses eventos venham e possamos voltar com nossa vida-, disse o Prefeito Rubem Vieira que também parabenizou aos envolvidos e relembrou a importância e necessidade da população de vacinar contra a Covid- 19.





O parque recebeu várias apresentações, como da Banda Municipal de Itaguaí (Bamita), circuito funcional, Zumba, equipe da Lei Seca que conscientizou moradores, comissão permanente da pessoa com deficiência da Alerj, as miss cadeirantes, Leia Salles e Fernanda de Oliveira, apresentação do Ballet Pontinha dos pés, bonecos inclusivos feitos por Sônia da Silva e também uma apresentação de luta de Jiu-jítsu , judô e defesa pessoal, professor André Seabra em parceria com o Projeto Ação, Esporte e Inclusão, ao lado de André estiveram os alunos do Projeto Fazendo a Diferença no Jiu-Jitsu, Jonathan Pitbull e Rodrigo Ribeiro, além da presença de Alessandro Montano, paraatleta, professor de Educação física e Embaixador do projeto escola de lutas da prefeitura do Rio de Janeiro.

O Parque de Eventos recebeu personalidades para comemorar o dia. Foto: Italo Dornelles



O Evento foi promovido pela prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social e da subsecretária da Pessoa com deficiência em parceria com a Secretaria Esporte e Turismo, Secretaria de Saúde, Secretaria Meio Ambiente, Secretaria Agricultura, Secretaria Desenvolvimento Econômico Sustentável, Secretaria de Segurança, Secretaria Trânsito, Secretaria Eventos, APAE, .



Secretaria de Assistência Social



Pela primeira vez na história do município pautas como acessibilidade e inclusão são debatidas com o objetivo de garantir a luta e direitos do PCD. São mais de 20 mil pessoas com deficiência no município.





- Quando chegamos na gestão nós não tínhamos nenhuma secretaria, nenhum trabalho para a pessoa com deficiência, apesar de a minha pasta já ter a subsecretaria desde 2015, nunca foi ativado e nós conseguimos. O município vai ser acessível, vai ser o primeiro município que a gente vai falar que a pessoa com deficiência está junto e atuando-, explica a Secretária Micheli Sobral



Com a busca de uma melhoria de serviço e inclusão a secretaria inaugurou hoje a Van acessível. - Não é só falar que as pessoas não saem de casa, nós iremos busca- las. Isso para a gente é fundamental enquanto garantia de serviço, de política pública que nunca vai sair do município. Nosso objetivo é mostrar para o morador que ele é pertencente a história-, completa a secretária.

Paraatleta do projeto Ação, Esporte e Inclusão é o primeiro a testar a van. Foto: Italo Dornelles



O automóvel irá atender todo o trabalho social que a secretaria precisar desenvolver para chegar a essas famílias, tendo parceria com todas as secretarias inclusive a de Esporte, onde os alunos do Projeto Ação Esporte e Inclusão poderão de deslocar.





Secretaria de Segurança e Trânsito



O evento também recebeu a inauguração do Projeto Não Pare na Vaga, uma iniciativa da secretaria de Trânsito em parceria com a secretaria de Segurança. O Projeto consiste em uma multa moral que pretende conscientizar os munícipes sobre o respeito as vagas preferenciais.



- Buscamos a empatia, que os moradores se envolvam mais com a causa das vagas de acessibilidade, que envolve portadores de deficiência, idosos e gestante. Queremos despertar ainda mais os munícipes para que valorizem as sinalizações de acessibilidade no município-, explicou o diretor do projeto, Ferreira.



Atualmente o município conta com cerca de 53 vagas preferenciais. Há um projeto que visa aumentar o número de vagas.



A união e a inclusão foi um marco no município, o Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Gil Torres esteve presente e reforçou a importância de ações que favoreçam à acessibilidade e condições de vida social adequada. Lembrando que em período de pandemia, este contexto teve ainda mais significado e que praticar a empatia e oferecer condições humanizadas já é um excelente começo para uma grande mudança.



- Defendo a ideia que o reconhecimento igualitário é essencial para estas pessoas, que, além dos desafios logísticos, ainda são alvos de preconceitos e falta de oportunidades. Quando criei o projeto da Equoterapia, a ideia era trazer benefícios físicos com tratamentos alternativos, e também momentos de descontração e lazer- finalizou Gil Torres.