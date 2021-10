Programa busca qualidade de vida para os munícipes. - Foto: Italo Dornelles

Programa busca qualidade de vida para os munícipes. Foto: Italo Dornelles

Publicado 30/09/2021 16:38 | Atualizado 30/09/2021 18:03

ITAGUAÍ- Segundo os dados do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em 2019 o índice de pessoas obesas dobrou em 17 anos, indo de 12,2%, entre 2002 e 2003, para 26,8%, em 2019. A proporção da população adulta com excesso de peso passou de 43,3% para 61,7%, representando quase dois terços dos brasileiros.

A iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde e Secretaria Esportes mostra a preocupação com a saúde da população que agora conta com o Programa de Combate à Obesidade. O foco é promover mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida de pessoas com sobrepeso, além de prevenir doenças como colesterol alto, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, entre outros.

Os atendimentos acontecem no Centro Municipal de Especialidades (Cemes), às quartas e quintas-feiras, às 14h, reunindo grupos de até 10 pessoas, entre homens e mulheres de todas as idades, que terão respaldo profissional para emagrecer.

O segundo encontro do programa aconteceu nesta quarta-feira (29), os pacientes receberam as primeiras instruções, tanto sobre a questão nutritiva, quanto os projetos de atividade física oferecidos na cidade.

A moradora de Coroa Grande, Maria de Fátima Alves comenta os motivos que a fizeram aderir ao programa de emagrecimento.

- Fiz uma cirurgia bariátrica e preciso fazer acompanhamento para chegar ao meu objetivo. Cheguei a pesar 170 kg, mas hoje estou com 84. Ainda quero perder mais uns quilinhos. Não tem coisa melhor do que ter qualidade de vida, livre de qualquer doença - comemora.

- Também entrei no programa para cuidar da saúde e do bem-estar. Precisamos sair da zona de conforto se quisermos mudar de vida. Tem certas situações na vida, ainda sobre de alimentação, que nos fazem muito mal. Daqui para frente, só quero voltar a ter mais qualidade de vida - complementa Jaqueline Castro, moradora da Vila Margarida.

A nutricionista Alessandra Cabral, do Cemes, explica que o programa é uma conquista para o itaguaiense. Ela revela como é a dinâmica dos trabalhos.

- Nos encontros, a gente fala sobre alimentação saudável, reeducação alimentar, como os pacientes devem proceder para emagrecer de forma correta. Muitas vezes, as pessoas fazem dietas mirabolantes, sem orientação correta. Aqui, difere, eles vão receber um material contendo um plano alimentar - conta Alessandra, lembrando que os pacientes serão assistidos mensalmente com a verificação de Índice de Massa Corpórea (IMC), peso, altura, todo o diagnóstico nutricional.

A nutricionista acrescenta, ainda, que o Programa de Combate à Obesidade conta o suporte de outros profissionais, como endocrinologistas, psicólogos, psiquiatras e professores de educação física.

- Se a pessoa não conseguiu atingir uma meta desejada, vamos buscar a causa do problema, ver o que está acontecendo e encaminhá-la para avaliação com os demais profissionais - afirma Alessandra.



Ingresso ao programa

Coordenadora do Cemes e uma das idealizadoras do programa, Luciângela Xavier explica que os interessados em fazer parte desse acompanhamento devem primeiro buscar atendimento clínico nas unidades básicas de saúde.

Na sequência, depois da avaliação, o médico vai elaborar um diagnóstico do paciente para definir se há necessidade de inseri-lo no sistema de regulação. Após esse processo, o paciente será encaminhado ao projeto destinado ao controle de peso.