Corpo coreografo da Bamita comemorou com apresentação o dia. - Foto: Rui Okada

Publicado 29/09/2021 21:12 | Atualizado 29/09/2021 21:19

ITAGUAÍ- A Escola Municipal de Música Chiquinha Gonzaga celebrou, neste mês seu 23º aniversário. Devido às medidas de combate à pandemia, que ainda desaconselham aglomerações, a celebração contou com um número reduzido do público.



A Escola que surgiu em 20 de setembro de 1998, comemorou seu aniversário no local que foi sua primeira sede, no Teatro Municipal. O evento recebeu apresentações de alunos de violão, técnica vocal, coral infantil, trombone, tuba, bombardino, percussão e do corpo coreografo. Além de contar com a presença do prefeito Rubem Vieira e de alunos, ex-alunos, professores e músicos da cidade. A noite comemorativa também recebeu a participação especial do tecladista dos Paralamas do Sucesso, João Fera.



A antiga Escola de música Y-tinga, ao longo de sua história passou por muitas alegrias, conquistas e também momentos de resistência. Poucos meses atrás a estrutura do equipamento municipal era bem diferente do que pode-se ver hoje, tinha a localização no centro de Itaguaí, onde o município conhece como área da Expo. Durante 4 anos estiveram os professores e alunos abandonados, no local não havia água ou luz, as condições eram tidas como sub-humanas.



- 23 anos atrás eu estava na inauguração e hoje estou aqui ouvindo a Karen, os cantores, alunos e ex alunos, percebo que esse trabalho traz os frutos para a nossa cidade. A primeira vez que eu entrei no prédio do Parque de Eventos, fiquei chocada e me perguntando como a Escola poderia funcionar naquela situação, hoje conseguimos dar dignidade para nossos professores e alunos-, disse a Secretária de Educação Nilce Ramos.



- É um privilégio estar aqui essa noite podendo comemorar os 23 anos da escola, estou muito feliz e tenho muito a agradecer. Se hoje eu amo a música foi porque as professoras acreditaram em mim- , agradeceu a cantora Karen.



Hoje a escola atende 3 cursos, o curso de Técnica Vocal para alunos a partir dos 15 anos, Coral Infantil para crianças dos 4 aos 14 anos e o curso de Violão, a partir de 10 anos.

Há o planejamento para a Escola dar aula de bateria, teclado e baixo, em breve as inscrições estarão abertas.