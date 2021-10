Escola de música abre novas vagas para cursos gratuitos. - Foto: Breno Natal

Publicado 06/10/2021 22:20 | Atualizado 06/10/2021 22:33

A Prefeitura Municipal de Itaguaí por meio da Secretaria de Educação e Cultura, iniciou nesta quarta-feira (6), as inscrições para os cursos de teclado, bateria e baixo.

A Escola Municipal que já chegou a atender cerca de mil alunos, segue na nova realidade decorrente da pandemia provocada pelo Covid-19. Atualmente ministra pequenas turmas com dois alunos, a duração é de 60 minutos cada aula, sendo dez minutos reservados a limpeza dos instrumentos.



O equipamento vem crescendo desde a inauguração da nova sede, próximo à rodoviária. As primeiras classes com inscrições disponíveis foram de Violão, Técnica Vocal e Coral Infantil.

As inscrições para as aulas de baixo, teclado e bateria ficarão abertas até sexta-feira (8). Para fazer a inscrição o aluno deve ir até o local localizado na rua Padre Cezzare Vigezzi n°74, das 9 às 17h. Podem se inscrever pessoas a partir dos 10 anos.

Segundo o Diretor da escola Davi Simões a previsão é que abram 16 novas turmas. Após as inscrições os alunos precisam passar por uma entrevista que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro. As aulas começam na segunda-feira (18), e o uso da máscara e respeito ao distanciamento são obrigatórios para os alunos e profissionais.