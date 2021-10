Naziano Carvalho, secretário de saúde da Região Serrana visita a CARP. - Foto: Italo Dornelles

Naziano Carvalho, secretário de saúde da Região Serrana visita a CARP.Foto: Italo Dornelles

Publicado 06/10/2021 11:30

ITAGUAÍ- O Centro de Reabilitação e Acompanhamento Pós-Covid (CARP), inaugurado em julho na comemoração dos 203 anos de Itaguaí, se tornou um equipamento de saúde referência para outras cidades do Estado do Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (05/10), a unidade recebeu a visita do secretário de Saúde da Prefeitura de Carmo, Naziano Carvalho, que veio à cidade, exclusivamente, para conhecer a estrutura, o funcionamento e os procedimentos realizados no Carp, além, é claro, do efetivo profissional que atende os pacientes. Em sua passagem por Itaguaí, ele veio acompanhado da vereadora Tatiana Oliveira e de mais dois assessores.

- Foi uma visita que com certeza a gente vai levar como experiência, da instalação para o atendimento pós-covid. Nós estamos buscando essa opção para tratar os pacientes de uma forma digna, e vimos aqui que é possível. Sem gastar muito dinheiro e atender o paciente de uma forma digna-, comenta Naziano, secretário de Saúde de Carmo.

Tendo Itaguaí como modelo, o objetivo do gestor é implantar em seu município uma unidade semelhante. A cidade de Carmo fica distante de Itaguaí mais 200 km e tem uma população estimada em quase 20 mil habitantes.