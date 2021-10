Cachoeira de Mazomba é uma opção muito procurada no verão pelos turistas do Rio de Janeiro. - Divulgação

Publicado 02/10/2021 20:46

ITAGUAÍ- Em comemoração ao dia mundial do turismo, comemorado no último dia 27, a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer da cidade de Itaguaí, localizado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, vai promover, no próximo domingo, dia 3, uma caminhada ecológica de 2 km até a estonteante cachoeira do Mazomba.

O objetivo desta ação é, além de fomentar o turismo na região, incentivar a atividade física. De acordo com a secretária da pasta, Fernanda Spíndola, são esperados cerca de 100 participantes, entre itaguaienses e turistas. Os interessados em participar da caminhada devem estar na praça Saturnino Braga, às 7h, do próximo domingo (3).

"Vamos fazer uma caminhada revigorante e divertida. O evento está aberto a todos. A caminhada é bem tranquila, pode ser feita tanto por nossos jovens de mais de 80 anos quanto pelos de 15 (risos). É importante estar de tênis, máscara e levar protetor solar e garrafa d'água. Aqueles que pretendem se banhar, devem levar roupa de banho", avisa.

O local é querido por suas cachoeiras e poções de água, a Cachoeira de Mazomba é uma opção procurada no verão pelos turistas do Rio de Janeiro. Com residências centenárias e montanhas fascinantes com uma vegetação nativa, onde corre um rio com águas límpidas que fazem a alegria dos visitantes, para quem ama trilha é uma das mais bonitas da cidade. Não é uma trilha complexa com subida leve é recomentada para iniciantes como explicou a secretária.

Privilegiada por natureza, Itaguaí possui cenários propícios para caminhadas e demais atividades físicas ligadas ao ecoturismo, eleita em 2015 pela tradicional editora de guias turísticos britânica "Lonely Planet" como um dos 10 melhores lugares do planeta para se viajar.

Além do passeio ecológico, os amantes da natureza podem usufruir dos tradicionais restaurantes e barraquinhas do local.