Publicado 24/09/2021 05:00

Instituições que desenvolvem projetos sociais em Itaguaí e Mangaratiba podem se inscrever no Programa Comunidade Participativa 2021. A iniciativa, desenvolvida pela Vale, destinará R$ 15 mil para cada entidade selecionada, para reconhecer sua atuação e contribuição para o desenvolvimento local.

Para concorrer à premiação, as instituições devem acessar o site da empresa, preencher o formulário de inscrição e enviar os documentos solicitados até às 18h do dia 6 de outubro. Podem participar pessoas jurídicas, sem fins lucrativos e legalmente constituídas há pelo menos um ano, a exemplo de associações, fundações e cooperativas, que tenham atuação em Itaguaí e Mangaratiba.

Vitor Libanio, gerente de Sustentabilidade da Vale, explica que, este ano, ao invés de destinar recursos para a realização de projetos, o Programa Comunidade Participativa está premiando as instituições que apresentam um histórico de atuação relevante nos territórios contemplados.

- Dessa forma, esperamos apoiar as entidades na execução de ações prioritárias diante dos desafios impostos pela pandemia, para que elas continuem contribuindo com o desenvolvimento social dessas comunidades-, afirma o gerente.

O programa também premiará instituições sociais em municípios do Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. Ao todo, serão 44 entidades contempladas nos três estados.

Capacitação

A Vale oferecerá aos participantes e demais instituições interessadas um curso de capacitação gratuito voltado para a elaboração de projetos. O objetivo é dar ferramentas para que as organizações sociais possam elaborar projetos adequados à maioria dos editais públicos e privados, ampliando as oportunidades de captação de recursos. O curso é on-line e contempla conteúdos e atividades práticas, além de mentorias temáticas

Premiação

As instituições serão avaliadas por uma comissão formada por representantes da iniciativa privada, pública e do terceiro setor. Dentre os critérios analisados estão a atuação nos últimos anos e o impacto social no território, a quantidade de pessoas beneficiadas, entre outros.