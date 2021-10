ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (SMMAP), criou o Cadastro Técnico Municipal, um banco de dados de fornecedores para prestação de serviços na área ambiental.

Segundo a SMMAP, o objetivo é garantir maior qualidade, agilidade e transparência no processo de escolha de empresas que podem ser prestadoras de serviços de poda, supressão, reflorestamento ou outros serviços afins que sejam necessários para que a empresa ou pessoa física que tenha que cumprir medidas compensatórias possam contratar com mais facilidade.

- Além de garantir mais agilidade e transparência, beneficiando a população, o cadastro também será mais uma maneira de fomentar a economia local, dando prioridade às empresas de Itaguaí e fazendo o dinheiro circular no município-, explicou a secretária da pasta, Shayene Barreto.

Podem fazer parte do cadastro tanto pessoas físicas quanto jurídicas desde que preencham os requisitos necessários, estabelecidos pela legislação vigente na Resolução nº 04 de 24 de setembro de 2021.

Para se cadastrar o requerente deve enviar a documentação necessária para o e-mail institucional [email protected] e aguardar a avaliação do corpo técnico da Secretaria. Em um prazo de até 30 dias o requerente será informado se o cadastro foi aprovado ou não. Caso o pedido seja negado o solicitante será informado do motivo, para poder fazer as adequações necessárias.