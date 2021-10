Famílias recebem curso de capacitação do programa Família Acolhedora - Divulgação

Famílias recebem curso de capacitação do programa Família AcolhedoraDivulgação

Publicado 08/10/2021 09:44 | Atualizado 08/10/2021 09:52

O programa 'Família Acolhedora' teve mais uma etapa importante cumprida na segunda-feira (4). Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, foi promovido um curso de capacitação para famílias. O evento aconteceu no auditório da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a presença da Secretária Micheli Sobral, da diretora de Gestão do SUAS, Jaqueline Rodrigues e do gerente de Proteção Especial da Alta Complexidade, Wesley Baltazar.

O curso foi direcionado para a capacitação das famílias integrantes no acolhimento familiar, os participantes ao final receberam Certificados. O Programa atende crianças e adolescentes que por algum motivo foram retirados de suas famílias e necessitam de acolhimento provisório.

- O Programa Família Acolhedora tem importância significativa, pois possibilita que essas crianças e adolescentes tenham oportunidade de conviverem em um ambiente familiar, que contribua para o seu desenvolvimento, com atenção individualizada e afeto-, explica a coordenadora da unidade, Rosana Ferreira.

Conheça o Programa

O ‘Família Acolhedora atende a faixa etária de 0 a 17 anos. Para os interessados no acolhimento é necessário ter mais de 21 anos, não ter pretensão de adoção, concordância de todos os membros da família, participar do curso de capacitação, apresentar certidão de negativa de antecedentes criminais, atestado médico de saúde física e mental, além da documentação pessoal.

As crianças e adolescentes contempladas pelo programa estão em situação de abandono, maus tratos, violência física, sexual, psicológica e negligência, e que necessitem de proteção. Quando a pessoa está inserida no programa há um acompanhamento regular terapêutico e social, tanto para o assistido quanto para as famílias de origem e a acolhedora.

Há um período máximo de acolhimento que são 18 meses, podendo ser prorrogado em casos excepcionais por ordem judicial.