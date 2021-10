Todos os imunizantes estão disponíveis no município de Itaguaí. - Foto: Rui Okada

Publicado 12/10/2021 11:04 | Atualizado 12/10/2021 11:24

A Prefeitura de Itaguaí realiza repescagem de vacinação contra a Covid-19 em adolescentes maiores de 12 anos e adultos, nesta quarta-feira (13). Doses de reforço para profissionais de saúde e maiores de 60 anos também estarão disponíveis nas unidades de saúde, a aplicação das vacinas ocorre das 8h às 12h.

É necessário levar o RG, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência. Os lugares disponíveis para a vacinação são: ESF Teixeira, ESF Centro, ESF Mazomba, ESF Coroa Grande, ESF Chaperó, ESF Piranema, ESF Ilha da Madeira, ESF Odenit Maia, UBS Brisamar, UBS Califórnia, UBS Vista Alegre, UBS Vila Margarida, UBS Chaperó, UBS Mangueira, UBS Engenho e Clínica da Família Ibirapitanga. O município de Itaguaí oferece o tratamento com todos os imunizantes para todas as doses, sendo a primeira, segunda ou a dose de reforços.

Vacinação para os idosos acima dos 60 anos

A prefeitura de Itaguaí segue com a aplicação da dose de reforço, ou terceira dose, da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima dos 60 anos. Para a imunização é necessário fazer o agendamento na unidade mais próxima da residência. Caso o idoso esteja acamado, responsável ou familiar deve ir até uma unidade de saúde e agendar o atendimento residencial.

Para receber o reforço do imunizante, o morador precisa levar o comprovante da aplicação da segunda dose e obedecer ao intervalo de seis meses após ter recebido a 2ª dose.