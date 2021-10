Dançarinos se apresentam em live "Juntas somos mais fortes". - Divulgação

Publicado 15/10/2021 22:52 | Atualizado 15/10/2021 23:04

ITAGUAÍ- Outubro é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama e à saúde da mulher. Todos os anos, o olhar de toda a população é voltado à mensagem de prevenção e identificação precoce da doença com ações realizadas por meio da campanha Outubro Rosa.

Como parte das diversas ações voltadas a data a prefeitura de Itaguaí por meio da Secretaria de Educação e Cultura preparou uma atividade especial para o diálogo sobre a temática, através de uma live cujo tema foi “Juntas somos mais fortes”. Seguindo o protocolo de distanciamento devido à Covid-19 o Teatro Marilu Moreira recebeu apenas convidados. A transmissão da live ocorreu na página oficial da Prefeitura de Itaguaí e está disponível para quem quiser assistir.

A programação também homenageou o dia dos professores, através de muita música, conversas e dança.

- Eu venho de uma geração que era quase impossível dizer certas palavras ou tratar doenças com certas palavras, mas hoje a mulher é forte e enfrenta tudo isso sabendo ser possível fazer a prevenção e ter a cura. Não é uma questão de pena, é sobre cuidar, é sobre amor. Ame- se, cuide- se -, disse Nilce Ramos, sobre a campanha. A secretária de Educação, também parabenizou a todos os professores - Se pedissem para escolher uma profissão novamente, eu escolheria ser professora, nós aprendemos a cada dia, inspiramos vidas e crescemos com as vidas que inspiramos-, comemorou a secretária de Educação.

A Primeira Dama Jessica Ribeiro parabenizou todos os professores e perguntou ao público o que seria de cada um sem os professores e frisou - Não existiria nada-.

Campanha um doe lenço

Neste mês do Outubro Rosa, a Secretaria de Educação e Cultura promoveu a campanha "Nem toda Princesa usa coroa, algumas usam lenços!". Todas as doações serão enviadas para o hospitais especializados em tratamento de pessoas com câncer. A campanha tem o objetivo de alcançar lenços, turbantes, bandana entre outros.



O local de arrecadação é na secretaria de Educação e Cultura ou nas Escolas Municipais.