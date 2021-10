Leitos vazios no Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí. - Foto: Rui Okada

Publicado 19/10/2021 23:11 | Atualizado 20/10/2021 12:07

ITAGUAÍ- Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, Itaguaí não registra há cinco dias internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e na unidade de terapia não intensiva da rede municipal. A ala conta com 17 leitos disponibilizados para os pacientes, todos estão vazios. A informação é encontrada no Painel Covid, no site da Prefeitura.



Desde o início da pandemia é a primeira vez que há essa baixa notável no centro especializado. Além dos números de internações nas instituições de saúde, as ações de imunização tem reduzido o número de óbitos decorrentes da doença.

- Ainda é cedo para afirmarmos que vencemos o covid, o uso de máscaras e as medidas de distanciamento ainda continuam valendo. Itaguaí está no caminho certo!-, explica o secretário de Saúde, Carlos Zoia.



Segundo o vacinômetro disponibilizado nas redes no último sábado foram aplicadas o total de 149.104, sendo 88.560 da primeira dose, 55.592 da segunda dose, 3.342 da dose única e 1.610 dose de reforço.



Em nota a Prefeitura de Itaguaí credita os baixos índices principalmente a vacinação e ao trabalho constante dos profissionais de saúde.