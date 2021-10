Itaguaí lança "Operação Nome Limpo". - Foto: Rui Okada

Publicado 19/10/2021 23:25 | Atualizado 19/10/2021 23:43

A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de fazenda, lançou, no início do mês, a nova edição do Programa de Regularização Fiscal (Refis), que ganhou o nome de “Operação Nome Limpo” no município, a campanha busca regularizar os juros e multas de quem está em débito até o dia 31 de dezembro de 2020.

Os descontos podem chegar a 95% e os interessados têm 90 (noventa) dias para formalizar a regularização, contados a partir do dia 1 de outubro.

A “Operação nome Limpo” contempla descontos de até 95% no pagamento de dívidas de Imposto, taxas, contribuições de qualquer espécie constituídos ou não, inscritos ou não em dívidas ativas. O que incluí IPTU e ISS que são os mais procurados para a regularização.

-A adesão ao programa está sendo muito boa, muitas pessoas com dívidas antigas estão nos procurando para regularizar. E acredito que a procura da população para a regularização dos seus débitos é muito em função da credibilidade que o governo está passando. Ninguém paga seus impostos quando vê que o dinheiro não está sendo investido em serviços-, explica o secretário de Fazenda João José de Almeida.

Segundo a secretaria de Fazenda, dados comparativos a cada mês dos últimos nove anos mostram uma crescente na arrecadação média do município, este ano foi observado um aumento superior a 50% quando comparados aos respectivos meses anteriores.

Os pagamentos podem ser realizados em parcela única com até 95% de desconto sobre em multas e juros. O contribuinte que tiver interesse em parcelar também garante desconto, ficando assim:

- De 2 a 4 parcelas - desconto de 80% no valor total de multa moratória e juros;

- De 5 a 8 parcelas - desconto de 60% no valor total de multa moratória e juros;

- De 9 a 12 parcelas - desconto de 40% no valor total de multa moratória e juros.

A Prefeitura esclarece que débitos parcelados em mais de 12 parcelas não terão nenhum desconto.