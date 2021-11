Prefeitura após sancionar leis em benefício dos servidores é palco de protesto. - Divulgação

Publicado 10/11/2021 23:54 | Atualizado 10/11/2021 23:57

ITAGUAÍ- Os servidores do município de Itaguaí estiveram na porta da Prefeitura nesta quarta-feira (10), para reivindicar demandas diversas. Dentre elas, a principal pauta: as pendências nos salários atrasados.







Já o segundo, de autoria do Poder Executivo, autoriza o rateio do saldo dos recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB, na forma de abono.



No dia 29 de outubro o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira sancionou os dois projetos, para a coluna chegou a agradecer aos vereadores pela aprovação.

- Essa é uma forma de reconhecimento e valorização dos profissionais de educação do nosso município – disse. No mês de outubro o legislativo aprovou dois projetos de lei que impacta diretamente na vida desses profissionais. O primeiro Projeto de Lei nº 3.979, é justamente o que faz a recomposição salarial de todos os servidores do Poder Executivo Municipal, corrigindo a inflação acumulada no período de 2017 a 2021, conforme o IPCA e o Projeto Lei nº 3.980, que beneficia somente os profissionais da Educação.Já o segundo, de autoria do Poder Executivo, autoriza o rateio do saldo dos recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB, na forma de abono.No dia 29 de outubro o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira sancionou os dois projetos, para achegou a agradecer aos vereadores pela aprovação.- Essa é uma forma de reconhecimento e valorização dos profissionais de educação do nosso município – disse.

Em nota a assessoria da prefeitura relembrou:

- Essas leis garantem a reposição salarial de 2017 a 2021 com correção que pode chegar a 25% a partir de janeiro do ano que vem, as leis também preveem um abono com recursos do FUNDEB que corresponde a um décimo quarto salário em dezembro. O executivo ainda afirmou que uma lei complementar garantiu a retomada do quinquênio e adicional de qualificação.



Conforme o Sepe, informou em suas mídias sociais há outras questões a serem dialogadas como distribuição de equipamentos de proteção, aplicação do índice Dieese, 50% aplicados no nível 1 de cada carreira, plano de carreira, eleições dos diretores das escolas, auxílio-transporte, entre outros.



A prefeitura informou que vem dialogando com os servidores.