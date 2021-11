Calendário da Secretaria de Educação informa as datas para as matrículas. - Foto: Breno Natal

Calendário da Secretaria de Educação informa as datas para as matrículas.Foto: Breno Natal

Publicado 05/11/2021 13:50 | Atualizado 05/11/2021 16:10

A Prefeitura de Itaguaí iniciou nesta quarta (3), o processo de renovação de matrículas dos alunos de educação infantil e ensino fundamental na rede municipal de ensino. Os pais ou responsável legal pelo aluno deve comparecer à unidade de ensino dentro do prazo estabelecido.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), as matrículas para o ano letivo de 2022, obedecerão o seguinte calendário:



De três a 30 de novembro de 2021

Para alunos que já estudam na Rede municipal de ensino de Itaguaí e que permanecerão na mesma Unidade Escolar.



De 03 a 14 de janeiro de 2022

a) Efetivação das matrículas dos alunos novos contemplados para as vagas nas Creches Municipais, de acordo com a lista de espera existente em cada creche, respeitando-se o quantitativo de vagas de cada Unidade;



b) Transferência, dentro da Rede Municipal de Ensino de Itaguaí, dos alunos oriundos das Creches Municipais, do Pré-Escolar e do Ensino Fundamental, nas

suas respectivas modalidades;



De 17 a 28 de janeiro de 2022

a) Matrículas dos alunos novos (sem escolaridade anterior) para as classes de Educação Infantil (Pré- -Escola) e Ensino Fundamental, nas suas respectivas

modalidades;



b) Matrículas dos alunos oriundos, por transferência, de Unidades Escolares distintas da Rede Municipal de Ensino de Itaguaí, para as classes de Educação Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental, nas suas respectivas modalidades.



O Diretor de Legislação e Normas das SMEC, Anderson Roberto da Silva, faz um alerta: