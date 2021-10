A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 88.764 pessoas, 80,6% do público-alvo em Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 88.764 pessoas, 80,6% do público-alvo em Itaguaí.Foto: Italo Dornelles

ITAGUAÍ- ITAGUAÍ- Decreto do prefeito Rubem Vieira, na tarde desta sexta-feira (29/10), progride o município de Itaguaí para a bandeira verde. Conforme o documento fica mantida a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes fechados e em transportes públicos, permitindo-se a retirada apenas nos ambientes públicos abertos e sem aglomeração de pessoas. Fica vedada a permanência de indivíduos nas áreas e praças públicas no horário de 2h às 5h.



- Com muito trabalho, entramos na bandeira verde. Hoje, o risco de transmissão por Covid no nosso município é muito baixo. Mostra que estamos no caminho certo. Sou grato a todos que estiveram na linha de frente e que ajudaram a combater essa terrível doença-, comemora o Prefeito que também deixa um alerta à população:



- Ter atingido o nível mais baixo de transmissão não quer dizer que vamos baixar a guarda. Vencemos mais uma batalha, mas não estamos livres da Covid. Seguiremos trabalhando para evitar novos casos, novas mortes. Seguiremos cumprindo as determinações científicas até que tenhamos encontrado a cura-, finaliza o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.



Conforme dados da Secretaria de Saúde, 60.938 pessoas estão totalmente imunizadas no município, o que corresponde a 55% do público-alvo da vacinação (acima de 12 anos). A primeira dose foi aplicada em 88.764 pessoas, 80,6% do público-alvo. A segunda dose em 57.596, 3.342 doses únicas, 3.497 de reforço totalizando 153. 199 doses aplicadas em Itaguaí.



- A zona verde no município se deve ao trabalho sério realizado pela prefeitura municipal através da secretaria de saúde, reflete as medidas de isolamento social, o uso de máscaras, controle realizado no comércio e à vacinação realizada na cidade. Isso mostra, que estamos no caminho certo para vencermos o covid- explica o secretário de Saúde, Carlos Zoia.