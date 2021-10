Subsecretária de Defesa Civil e o Comandante da Base de Submarinos da Ilha da Madeira, Capitão de Mar e Guerra De Luca se reúnem buscando integração. - Divulgação

Subsecretária de Defesa Civil e o Comandante da Base de Submarinos da Ilha da Madeira, Capitão de Mar e Guerra De Luca se reúnem buscando integração. Divulgação

Publicado 28/10/2021 22:05 | Atualizado 28/10/2021 22:25

A Prefeitura de Itaguaí por meio da subsecretária de Defesa Civil foi recepcionado pelo Comandante da Base de Submarinos da Ilha da Madeira, Capitão de Mar e Guerra De Luca para uma reunião e visita técnica, nas Instalações do Complexo Naval.

O encontro visa integração entre as Instituições e a interação de atividades na fase de prevenção de emergências e de resposta em algum evento adverso na região, com algumas ações possíveis como: criação de um Plano de Auxílio Mútuo, palestras para comunidade em conjunto, simulados de emergências e apoio operacional, em caso de calamidade pública.

A visita do Subsecretário de Defesa Civil de Itaguaí à Base de Submarinos da Ilha da Madeira (BSIM) inaugura uma parceria entre o órgão de prevenção e gestão de emergências a eventos adversos com aquela Base de Submarinos.

Para o comandante, De Luca, a parceria é celebrada no contexto de demandas de apoio mútuo, visando a construção e operação de um submarino convencional com propulsão nuclear, o submarino “Almirante Alvaro Alberto”.

- Nesse sentido, pensando a médio e longo prazo, é fundamental a inserção da BSIM no clube de steakholders, distribuídos pelos três níveis da República responsáveis pela prevenção e condução de eventos relacionados com o contencioso nuclear, já atuante em toda a Costa Verde-, explica De Luca.

A reunião marcou o interesse mútuo no fortalecimento das esferas federal, estadual e municipal com o intuito da integração e do fomento na segurança e economia da região.