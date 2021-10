Secretaria Municipal de Saúde oferece serviço de Assistência Médica Domiciliar odontológica. - Foto: André Gomes

Secretaria Municipal de Saúde oferece serviço de Assistência Médica Domiciliar odontológica. Foto: André Gomes

Publicado 27/10/2021 16:22 | Atualizado 27/10/2021 16:52

ITAGUAÍ- Para garantir as diversas formas de cuidados e a manutenção da saúde bucal de muitos itaguaienses, a Prefeitura de Itaguaí disponibiliza o serviço pioneiro na cidade intitulado "Home Care Odontológico". Esse é um modelo de assistência, prevenção e promoção à saúde, que conta com auxílio de um consultório odontológico portátil. A partir dele, é possível realizar procedimentos como restauração, raspagem, extrações e outras pequenas intervenções.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos acontecem nas residências de pacientes que apresentam dificuldades de locomoção, obesidade, síndrome do pânico ou pessoas acamadas, nos asilos municipais, Anésia Aguiar e Senhor Tymbira, no abrigo infanto-juvenil, e na Apae que, que traz o trabalho de forma diferenciada para os assistidos, a instrução da higiene bucal ocorre de forma lúdica.

- Esse projeto está sendo muito importante para nós. Nossos assistidos se sentem mais acolhidos e por estarem na casa deles traz todo o sentimento de conforto, o atendimento foi maravilhoso, não apenas para os assistidos como os cuidadores e voluntários da Apae-, explica Mizarete, coordenadora da Associação que ainda elogiou a gestão pelo olhar aos que necessitam. - Nós da Apae finalmente estamos nos sentindo gente, estamos vendo uma gestão eficiente, nosso desejo é que esse olhar continue e sempre se mostre cuidadoso-, finaliza a coordenadora.

Para Sandra Pereira, moradora de Chaperó e mãe de dois alunos da Apae o trabalho foi maravilhoso.

-É um trabalho maravilhoso, pois une o útil ao agradável. Meus filhos recebem o atendimento aqui mesmo na Apae, não precisamos ir ao Morro do Corte. Com certeza, esse trabalho facilita a vida de muitas mães. Aqui, eles estão no ambiente deles, se sentem mais confortáveis para realizar os procedimentos sem qualquer receio, diz Sandra.

- Nosso compromisso é levar a odontologia para todos os lugares. A saúde bucal é importantíssima. Já temos resultados significativos de muitos pacientes que estavam em isolamento, acamados e, que, após o atendimento bucal, tiveram melhora na sua saúde em geral - explica a cirurgiã-dentista Vanessa Valente, responsável pelo serviço.

Ela explica que houve casos de pacientes que estavam marcados para realizar procedimentos no centro cirúrgico, mas que foram possíveis realizá-los no conforto de suas de casas.

- Os atendimentos podem ser feitos nos leitos residenciais ou na cadeira odontológica portátil - completa Vanessa, lembrando que o trabalho também é possível com o suporte de uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas.

A dentista orienta que interessados em fazer a marcação de atendimentos domiciliares, podem fazer agendamento direto com ela no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) em dois dias da semana: segundas e sexta-feiras das 9h às 16h. Previamente, ela fará uma avaliação do perfil do paciente para saber se o mesmo atende aos requisitos.