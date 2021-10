BAMITA se apresenta no congresso da Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Rui Okada

Publicado 25/10/2021 14:38 | Atualizado 25/10/2021 14:46

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí no último sábado (23/10) sediou o Congresso Estadual de Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro. O evento, realizado no prédio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, teve parceria com a Federação de Fanfarras e Bandas do Estado do Rio de Janeiro – FFABERJ.

O Congresso Técnico e Pedagógico da FFABERJ trouxe o debate de novas metodologias de ensino das artes que formam o movimento das Bandas e Fanfarras, como música, dança e ginástica artística, além das bandas filiadas votarem juntas sobre regimentos e regulamentos necessários para o melhor desenvolvimento dos inclusos na federação. Também foi montado um estande com workshop de instrumentos para o público.

A FFABERJ avançou com o diálogo junto a prefeitura de Itaguaí para a realização de um grande evento no ano de 2022, que poderá trazer cerca de 55 bandas para se apresentar na cidade.

- A realização do evento foi de extrema importância, pois é o resgate do fomento da cultura de fanfarras e bandas, proporcionando um grande enriquecimento técnico - comenta o subsecretário de Cultura de Itaguaí Willian Cezar.

A solenidade recebeu a colaboração de empresas para a realização do congresso doando equipamentos e instrumentos para sortear entre as bandas filiadas. A HS Musical montou uma exposição de seus produtos e cedeu seu time de artistas para ministrar aulas para os músicos e bailarinos da cidade no segundo dia de congresso.

- Foi um grande marco para a FFABERJ realizar o evento em Itaguaí, pois pudemos receber os CEOs das três maiores empresas fabricantes de instrumentos musicais do Brasil, Weril Instrumentos Musicais, HS Musical e ADAH Percussão-, comemora Allan Oliveira, Regente da BAMITA e da COMMIL.

Dos equipamentos sorteados uma Banda de Itaguaí foi contemplada com um Trombone de Vara da HS Musical e um kit de manutenção da Roriz Instrumentos Musicais. Segundo o regente da Orquestra da Commil, coletivo comunitário do bairro do Sase recebeu os prêmios com muita emoção e gratidão.

Participaram do evento, o presidente da FFABERJ, Tiago Farias, o Superintendente de Segurança Pública de Angra dos Reis, Timóteo Cavalcante,

Palestras e bandas

A Pedagoga e Professora Ana Carolina Saturnino palestrou sobre A Música Como Ferramenta de Transformação Social, apresentando casos de sucesso no movimento de bandas e Fanfarras do Estado do Rio de Janeiro. Já o professor Dr. Lélio Alves apresentou uma palestra sobre Manual do Mestre de Banda, trazendo aos Maestros e Maestrinas um pouco da história das bandas e fanfarras do Brasil, explicando a importância do movimento e das metodologias para que os projetos e programas se desenvolvam de forma plena.

Estiveram presentes as bandas: Orquestra Meninas do Morro, o grupo formado por musicistas de Itaguaí realizou sua primeira apresentação presencial sob a regência da Maestrina Kelly Conrado na abertura do Congresso. Na execução dos hinos Cívicos a Orquestra da Commil com seu corpo coreográfico, a banda também fez a estreia mundial do Poema Sinfônico 'A Busca', peça musical que homenageia os profissionais da saúde e pesquisadores da vacina contra Covid19 que lutaram e ainda lutam no combate a pandemia, composição de Allan Oliveira. Por fim a Banda Municipal de Itaguaí (BAMITA) Se apresentou no encerramento do congresso na praça Vicente Cicarino oferecendo um belo espetáculo junto ao seu Corpo Coreográfico com cerca de 35 bailarinos e bailarinas preparados pela coreógrafa Juliana Martins, na coordenação de Felipe Rodrigues, sob a regência de Allan Oliveira e Felipe Cardoso.