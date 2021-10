Cartilha contra diversos golpes é disponibilizada na 50ª DP. - Divulgação

Publicado 22/10/2021 23:40

ITAGUAÍ- A Polícia Civil lançou, nesta quinta-feira (21), a cartilha “Como se proteger de Golpes”. O objetivo do material é alertar a população sobre os principais golpes praticados atualmente no município, além de dar dicas de prevenção e cuidados necessários, ao todo são apresentados 17 tipos de golpes.



O principal motivo da criação da cartilha foi o avanço tecnológico, com ele os crimes também sofreram forte impacto. Todos estão ligados ao celular, as mídias, as redes sociais e a realidade dos golpistas não é diferente. Com a crescente modalidades dos golpes a polícia Civil, a fim de auxiliar e proteger a população criou a cartilha “Como se Proteger de Golpes”.



- Os golpes ocasionam um número de aumento em crimes de estelionato ou furto mediante fraude e as vítimas são pessoas das mais diversas culturas, grau social, condição econômica, não há uma predominância-, explica o Delegado e idealizador da cartilha, Marco Castro.



O delegado orienta que a população tenha atenção, até com pedidos por ajuda de estranhos na rua, caso o munícipe queira praticar uma boa ação procure um agente de segurança para prevenir o golpe, e lembra os cuidados.



- Não falar ao telefone de forma desatenta, sempre ter seus pertences a vista, não carregar documentos desnecessários e principalmente: a exposição a mídia, hoje em dia, muitas informações são obtidas através dessa exposição. Caso haja o contato de um grupo, ou por telefone, ou mensagem checar falando diretamente com a pessoa-, detalha o titular da 50.ª DP.



Os golpes citados na cartilha são: golpe do perfil falso no Whatsapp, do voucher/ cupom de desconto em restaurante, em plataforma de compra/ vendas online, falsos links, falso intermediador de vendas, falso empréstimo, golpe do amor, do falso sequestro, da troca de cartão, falso site de leilão, do “Nudes” ou extorsão pelas redes, clonagem de Whatsapp, bilhete premiado, parente que quebrou o carro, depósito com o envelope vazio, recuperação do veículo furtado e falsa ligação do banco.



A cartilha é distribuída na 50ª DP, e nela há a especificação de cada golpe e a forma que a população pode se proteger e denunciar.